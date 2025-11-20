HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Farruko, Lenny Tavárez y J Álvarez, estrellas del reguetón, regresan a Lima para despedir el año 2025 con ‘La última cena’

Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko estarán en Perú para ‘La última cena’, un evento de reguetón que promete ser el más explosivo del año.

Este espectáculo, organizado por Cochinola, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en el Club Cultural Lima. Las entradas están disponibles en Joinnus. Foto: difusión.
Este espectáculo, organizado por Cochinola, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre en el Club Cultural Lima. Las entradas están disponibles en Joinnus. Foto: difusión.

Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko, representantes icónicos del reguetón, llegarán al Perú para el espectáculo ‘La última cena’, uno de los eventos más explosivos del año. Este evento, organizado por Cochinola, se realizará este sábado 20 de diciembre en el Club Cultural Lima (Av. Alameda Sur 1530, Chorrillos).

Después del éxito arrasador de su último espectáculo titulado ‘10 años’, donde Cochinola reventó Lima con un show cargado de energía, fuego escénico, invitados sorpresa y performances inolvidables, ‘La Última Cena’ convoca a tres gigantes internacionales del género urbano para que despidan el año 2025 con la fiesta más intensa, sensual y poderosa de la temporada. Las entradas están disponibles exclusivamente en Joinnus y habrá descuento del 15% para clientes del Banco Falabella.

‘La última cena’ ofrecerá una atmósfera vibrante y un lineup espectacular, asegurando una noche de ritmos intensos y sensualidad. Foto: difusión.

‘La última cena’ ofrecerá una atmósfera vibrante y un lineup espectacular, asegurando una noche de ritmos intensos y sensualidad. Foto: difusión.

¿Cómo será la fiesta de ‘La última cena’?

Esta nueva edición de Cochinola conserva su esencia inconfundible: una atmósfera vibrante, cargada de ritmo, actitud, sensualidad y una puesta en escena pensada para que cada asistente disfrute de una noche sin pausas. Con un lineup de primer nivel que incluye a Lenny Tavárez, J Álvarez y Farruko, el evento promete una descarga de reggaetón clásico, perreo intenso y los hits que marcaron a toda una generación.

Tras una edición anterior que superó todas las expectativas, reuniendo a miles de personas y generando un fenómeno viral en redes sociales, ‘La última cena’ llega con una propuesta aún más ambiciosa. Se trata de una experiencia diseñada para vivir una fiesta total, de principio a fin, donde cada canción enciende más el ambiente.

La comunidad urbana ya está haciendo eco en redes, y los fieles seguidores del movimiento Cochi saben que esta última edición del año será irrepetible. Un cierre espectacular para quienes llevan el perreo, la música y la noche como parte de su identidad.

