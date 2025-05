¿Por qué dejaron 'Al fondo hay sitio'? Las razones detrás de las salidas de Magdyel Ugaz, Andrés Wiese y otros actores

Desde su estreno, ‘Al fondo hay sitio’ atrajo la atención del público debido a la forma en cómo aborda una oposición social que se expresa a través de los personajes de los Maldini frente a los Gonzales. Pero la salida de figuras emblemáticas a tenido un impacto significativo sobre la audiencia y lo que pueden esperar del futuro de la serie.

La serie peruana sufrió a lo largo de estos años la salida varios actores queridos. Foto: Al fondo hay sitio

Andrés Wiese: un retorno lleno de dudas

Andrés Wiese, el famoso Nicolás de las Casas, fue uno de los más requeridos para regresar la serie, aunque mostró sus dudas con respecto a regresar a las exigentes jornadas de grabación por el esfuerzo realizado en la primera temporada, "Yo no estaba enjaulado, ni era un prisionero, pero no había la libertad de decir: 'Oye, la próxima semana vamos a almorzar', eso no había", dichas palabras, explican el hecho de tratar la serie como un reto agotador.

Mayra Couto: un deseo de regresar

Mayra Couto, quien interpretó a Grace Gonzales, manifestó su anhelo de volver a la pantalla. Su salida estuvo marcada por una denuncia de acoso sexual contra su excompañero Andrés Wiese, lo que complicó su relación con la producción. A pesar de ello, Couto mantiene su deseo de regresar, afirmando que "Grace ha sido el personaje que me ha brindado más cariño, fans y reconocimiento".

Mónica Sánchez: salud y bienestar personal

Mónica Sánchez, famosa por haberse puesto en el papel de 'Charito' dejó la serie por motivos de salud implicados con las extensas jornadas de grabación: "Era como trabajar en una fábrica. Eso fue creciendo por ese cansancio…", admitió. La actriz optó por su salud y bienestar, y no tiene planes de regresar: "ya una vez que las tomo, no me muevo de ahí".

Adolfo Chuiman: necesidad del descanso

Adolfo Chuiman, que dio vida al mayordomo Peter, se alejó de la serie por el agotamiento que consideraba que podrían restarle vida a las grabaciones: "Yo no sé; eso se ve la producción, porque yo he hecho una pausa, pues estaba cansado", explica cuando le cuestionan si volvería a la serie, sin descartar un regreso en el futuro.

Aarón Picasso: un cambio generacional

Aarón Picasso, quien dio vida a Jai­mi­to no logró regresar a la serie en la novena tempora­da tras no conseguir pasar el cásting: "Cuando ya tenía 12 años di un estirón, entonces Jaimito de 9 años dándose un estirón... era un poco raro", opinó. Su personaje fue sustituido por Jorge Guerra, quien marcó un cambio generacional.

Melania Urbina: la vuelta

Melania Urbina, conocida como 'La Monsefuana', manifestó su deseo de regresar, aunque de momento tiene otros proyectos. "No me ha llegado la propuesta ¿Si me gustaría regresar? En un momento, sí", afirmó; dejando la puerta abierta para una vuelta futura.

Nataniel Sánchez: prerrogativas laborales

Nataniel Sánchez, quien personificó a Fernanda de las Casas, declinó la posibilidad de volver al proyecto por las prerrogativas laborales que le parecieron poco propicias. "No podía volver en las mismas condiciones", comentó, aludiendo a la relevancia del ambiente laboral práctico.

Irma Maury: Prioridades de familia

Irma Maury, 'Doña Nelly', dejó la serie para dedicar más tiempo a su familia. "Pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de todo", apuntó. No obstante, no niega la posibilidad de retomar la serie interpretando otro personaje, pero por el momento su prioridad es disfrutar de su vida familiar.

La serie 'Al fondo hay sitio' es un fenómeno dentro de la televisión peruana, pero la salida de actores reconocidos tuvo una notable repercusión en su dinámica. Cada uno de ellos tomó sus decisiones las cuales reflejan sus propias prioridades personales y profesionales, dejando una impronta que no será fácil de igualar.