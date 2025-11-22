HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, permanece en UCI tras caer del escenario en el Miss Universo 2025

Miss Jamaica presenta serias lesiones, entre ellas un trauma craneal y una leve laceración en la barbilla. Su familia pidió que continúen manteniéndola en sus oraciones.

Gabrielle Henry se encuentra bajo estricta vigilancia y atención personalizada. Foto / Composición: LR
Gabrielle Henry se encuentra bajo estricta vigilancia y atención personalizada. Foto / Composición: LR

El Miss Universo siempre acapara titulares, sin embargo, la edición número 74 estuvo marcada por la grave caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henrry, quien actualmente continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensos (UCI), tras el aparatoso accidente que sufrió durante la competencia preliminar del vestido de gala, el pasado 19 de noviembre, en Tailandia.

Inicialmente, se informó que la fundadora de 'See me foundation' no presentaba fractura ni lesiones que comprometan su vida, pero los exámenes posteriores revaloraron la presencia de lesiones más serias, incluyendo trauma craneal y una leve laceración en la barbilla, además de otra en la piel. Su recuperación "no es tan buena como se esperaba", informó la familia de Gabrielle Henrry a través de un comunicado difundido por la organización del Miss Universe Jamaica.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Miss Jamaica sufre brutal caída en plena preliminar del Miss Universo 2025 y es hospitalizada de urgencia

lr.pe

Familia de Miss Jamaica revela delicado estado de salud de Gabrielle Henry

A través de un comunicado, la familia de Miss Jamaica informó: "El personal médico ha indicado que Gabrielle deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada". Así mismo, agregaron que la recuperación de Gabrielle Henry será lenta y requerirá vigilancia constante, aunque la familia mantiene la fe intacta.

“Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia", se lee en la publicación de redes sociales. Además, la familia de Gabrielle Henry hizo un pedido especial: “Pedimos a los jamaicanos en casa y en la diáspora que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones durante este tiempo profundamente difícil”.

PUEDES VER: ¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

lr.pe

¿Cómo se produjo la caída de Miss Jamaica?

El pasado 19 de noviembre, Miss Jamaica participaba en la competencia preliminar de vestidos de gala del Miss Universo cuando dio un paso en falso y cayó estrepitosamente en una abertura para las luces, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad.

Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en Thanyaburi, Provincia de Pathum Thani, y retirada del concurso debido a las lesiones. Su familia, incluyendo su hermana, la doctora Phylicia Henrry-Samuels, y su madre, viajaron a Tailandia para acompañarla en este difícil momento y monitorear de cerca su recuperación.

Notas relacionadas
¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

LEER MÁS
Jueza del Miss Universo cuestiona triunfo de Miss México y pide un auditor para el próximo certamen: "No creo volver a participar"

Jueza del Miss Universo cuestiona triunfo de Miss México y pide un auditor para el próximo certamen: "No creo volver a participar"

LEER MÁS
Marina Mora impacta al revelar que los preparadores de Karla Bacigalupo la hicieron llorar antes del Miss Universo: “Fue desgastada emocionalmente”

Marina Mora impacta al revelar que los preparadores de Karla Bacigalupo la hicieron llorar antes del Miss Universo: “Fue desgastada emocionalmente”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza del Miss Universo cuestiona triunfo de Miss México y pide un auditor para el próximo certamen: "No creo volver a participar"

Jueza del Miss Universo cuestiona triunfo de Miss México y pide un auditor para el próximo certamen: "No creo volver a participar"

LEER MÁS
¿Quien ganó el Miss Universo 2025?: Ella es la flamante sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

¿Quien ganó el Miss Universo 2025?: Ella es la flamante sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

Entretenimiento

¿Cuándo es la final del Miss International 2025?: fecha, horarios y canal de transmisión del certamen de belleza en Japón

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

'Tiempo de Soledad': trama, reparto y todo sobre la obra teatral peruana que fue premiada en Brasil

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Óscar Acuña: Fiscalía solicita a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Pedro Castillo y Martín Vizcarra: 26 de noviembre, el día que se leerá sentencia a dos ex presidentes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025