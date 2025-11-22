El Miss Universo siempre acapara titulares, sin embargo, la edición número 74 estuvo marcada por la grave caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henrry, quien actualmente continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensos (UCI), tras el aparatoso accidente que sufrió durante la competencia preliminar del vestido de gala, el pasado 19 de noviembre, en Tailandia.

Inicialmente, se informó que la fundadora de 'See me foundation' no presentaba fractura ni lesiones que comprometan su vida, pero los exámenes posteriores revaloraron la presencia de lesiones más serias, incluyendo trauma craneal y una leve laceración en la barbilla, además de otra en la piel. Su recuperación "no es tan buena como se esperaba", informó la familia de Gabrielle Henrry a través de un comunicado difundido por la organización del Miss Universe Jamaica.

Familia de Miss Jamaica revela delicado estado de salud de Gabrielle Henry

A través de un comunicado, la familia de Miss Jamaica informó: "El personal médico ha indicado que Gabrielle deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada". Así mismo, agregaron que la recuperación de Gabrielle Henry será lenta y requerirá vigilancia constante, aunque la familia mantiene la fe intacta.

“Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia", se lee en la publicación de redes sociales. Además, la familia de Gabrielle Henry hizo un pedido especial: “Pedimos a los jamaicanos en casa y en la diáspora que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones durante este tiempo profundamente difícil”.

¿Cómo se produjo la caída de Miss Jamaica?

El pasado 19 de noviembre, Miss Jamaica participaba en la competencia preliminar de vestidos de gala del Miss Universo cuando dio un paso en falso y cayó estrepitosamente en una abertura para las luces, de aproximadamente 1.2 metros de profundidad.

Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en Thanyaburi, Provincia de Pathum Thani, y retirada del concurso debido a las lesiones. Su familia, incluyendo su hermana, la doctora Phylicia Henrry-Samuels, y su madre, viajaron a Tailandia para acompañarla en este difícil momento y monitorear de cerca su recuperación.