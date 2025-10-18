Alejandro Aramburú, cantante peruano de 21 años, ha logrado convertirse en uno de los finalistas de 'Santos Bravos', el reality musical producido por HYBE Latin America, filial de la poderosa empresa surcoreana detrás de grupos como BTS, HYBE Corporation. El programa, que busca formar la próxima boyband latina de alcance global, ha reunido a aspirantes de distintos países en una competencia que combina exigencia artística, formación profesional y exposición internacional.

La final se celebrará este 21 de octubre en el Auditorio Nacional de México, ante más de 10.000 personas. Aramburú, único representante de Perú en el certamen, ha superado retos musicales y diez episodios de evaluación, posicionándose como uno de los favoritos del público y del jurado.

Alejandro Aramburú: de Lima a la final de 'Santos Bravos'

Alejandro Aramburú no es ajeno al mundo del espectáculo. Hijo del extenista profesional Alejo Aramburú, creció en un entorno competitivo que le enseñó disciplina desde temprana edad. Aunque su camino no fue el deporte, encontró en la música una vía para expresarse y conectar con otros. Esta pasión la ha cultivando como artista en las calles, pero también en otros espacios y en sus plataformas digitales, donde ha llegado a ser reconocido por cantantes de la talla de Fonseca y cuenta con hasta cinco sencillos previos a su etapa en 'Santos Bravos', entre ellos 'Pringao' y '¿Quién es ella?'.

Desde el primer episodio del reality multiplataforma de HYBE, Alejandro mostró una mezcla de humildad y determinación que ha conquistado a sus fans, con quienes se comunica a través de medios como WEVERSE.

Su club de admiradores, quienes se hacen llamar 'Alelovers', no está conformado exclusivamente por personas de Perú: en México y en Argentina ya tiene fanbases oficiales, las cuales comparten con emoción los proyectos que le dedican, dinámicas y cada uno de sus logros en el mundo artístico.

Alejandro Aramburú y el reto de formar parte de HYBE

'Santos Bravos', más que un concurso televisivo, es el primer proyecto de HYBE Latin America para crear una boyband del mismo nombre que represente a la región en el mercado global, siguiendo el modelo de éxito que la empresa, representante de las supererestrellas del k-pop BTS, SEVENTEEN, TXT y KATSEYE, etc., ha consolidado en los últimos años. Los finalistas no compiten por un premio económico, sino por la oportunidad de ser parte de un grupo de proyección internacional.

Alejandro Aramburú se encuentra a un paso de esa meta. Su desempeño ha sido consistente, y su evolución artística ha sido reconocida por los mentores del programa. En el último episodio, el anuncio de sold out para la final en el Auditorio Nacional fue recibido con emoción por los participantes. "Este va a ser uno de los shows más importantes de nuestras vidas", declaró.

La esperada final de 'Santos Bravos' cada vez más cerca

La gala final de 'Santos Bravos' será decisiva. Los diez finalistas se presentarán ante miles de espectadores en vivo y millones en línea este martes 21 de octubre de 2025, en un evento que definirá quiénes integrarán la nueva agrupación de HYBE. Alejandro Aramburú llega con el respaldo de una trayectoria sólida dentro del programa y con el entusiasmo de representar al Perú en una plataforma sin precedentes.

Su participación no solo marca un hito personal, sino también una oportunidad para visibilizar el talento latinoamericano en la industria musical global. Si logra ingresar al grupo final, Alejandro se convertirá en el primer peruano en formar parte de una boyband producida por HYBE, la empresa que revolucionó el pop mundial con BTS.