¡A casi dos años de su muerte! Muñequita Milly regresa a los escenarios en Lima gracias a la inteligencia artificial

Los fans de Muñequita Milly están emocionados por este espectáculo que celebrará su legado musical, brindando una noche llena de recuerdos en la capital.

Se realizará un homenaje a Muñequita Milly, el próximo 14 de febrero, utilizando inteligencia artificial para su regreso a los escenarios.
Se realizará un homenaje a Muñequita Milly, el próximo 14 de febrero, utilizando inteligencia artificial para su regreso a los escenarios. | Fotos: difusión

Al estilo Flor Pucarina. A través de las redes sociales de Muñequita Milly, se dio a conocer que en los próximos días se realizará un homenaje a Flor Sheiza Quispe Sucapuca, quien reaparecerá en los escenarios gracias a la inteligencia artificial. Este evento, pedido por muchos fans de la puneña, se realizará este 14 de febrero, fecha que coincide con el Día de San Valentín, a partir de las 6:00 p.m.

El espectáculo, que se realizará en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall de Santa Anita), contará con artistas invitados y se espera que los fans de Muñequita Milly puedan disfrutar de una noche inolvidable, donde se proyectará su imagen y su melodiosa voz. Las entradas están a la venta en Vaope.

El evento se llevará a cabo en el Complejo Santa Rosa, con la participación de artistas como Yobana Hancco y Saymon. Foto: difusión

El evento se llevará a cabo en el Complejo Santa Rosa, con la participación de artistas como Yobana Hancco y Saymon. Foto: difusión

El legado de Muñequita Milly

Los fans de Muñequita Milly, quien falleció en abril de 2024, se mostraron emocionados en las redes sociales porque la artista fallecida volverá a cantar gracias a la inteligencia artificial. “Será una noche inolvidable donde la música vuelve a unirnos, y para nosotros es una emoción inmensa compartir esta experiencia única llena de recuerdos, alegría y sentimiento junto a todo nuestro público”, es el mensaje que acompaña a la publicación.

“Viajaré desde Ecuador por mi única artista favorita, Muñequita Milly, la única voz angelical, a cantar a todo pulmón ‘Mil años’”, “No me lo puedo perder, siempre única, ahí estaré presente para cantar todas las canciones de mi Muñequita Milly’, “Cada vez falta menos para escuchar su hermosa voz, Muñequita Milly” y “Florcita hermosa, duele tu partida”; fueron algunos de los comentarios sobre el espectáculo.

Artistas acompañarán a Muñequita Milly

Tal y como pasó en el concierto homenaje a Flor Pucarina, este espectáculo con inteligencia artificial también contará con artistas invitados. Estarán en el Complejo Santa Rosa Yobana Hancco, Saymon y los Cochalitos, Edgar Coari Sagrado y Rosita de Espinar. Desde Cochabamba, Bolivia, se sumarán Los Ronisch.

Las entradas para ver el retorno de Muñequita Milly a los escenarios gracias a la inteligencia artificial están a la venta en Vaope. Para alegría de sus fans, habrá preventa hasta este 24 de enero y/o hasta agotar stock. La zona Vip cuesta S/77.

