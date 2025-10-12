El multifacético artista y exvocalista del grupo B1A4, Jinyoung, volvió a Perú después de casi una década, y lo hizo con el corazón lleno de gratitud. Su regreso no solo marca un reencuentro con sus fans peruanos, sino también con una etapa de su vida que lo vio crecer como artista. Desde su debut en la música como idol de k-pop hasta su consolidación como actor en exitosas producciones coreanas, Jinyoung ha construido una carrera que hoy lo posiciona como un rostro querido del entretenimiento asiático.

"Estoy muy conmovido por regresar; también las fans han estado muy emocionadas por mi regreso, así que espero con ansias el fan meeting", confesó con una sonrisa tímida pero sincera en una entrevista exclusiva con La República. El evento, titulado 'Happy Together 2025', promete ser más que una presentación: será una celebración del vínculo que lo une con sus seguidores, quienes lo han acompañado desde sus días como idol hasta su evolución como actor de k-dramas que han cruzado fronteras.

Jinyoung, de idol a actor: una carrera que no deja de crecer

Jinyoung comenzó su carrera en 2011 como líder y vocalista principal de B1A4, grupo con el que conquistó escenarios en Asia y Latinoamérica. Su talento musical lo posicionó rápidamente como una figura destacada del k-pop, pero su inquietud artística lo llevó a explorar nuevos caminos. Con el paso de los años, se abrió espacio en la actuación, asumiendo papeles cada vez más exigentes que pusieron a prueba su capacidad emocional y física. "Para mí, el rol que más me ha impactado es el de 'Sweet Home' porque ha sido un personaje que requería mucha fuerza: he necesitado mucho esfuerzo para poder realizarlo”, reveló, recordando uno de sus trabajos más intensos.

Su interpretación del soldado Park Chan Yeong en las dos últimas temporadas de la serie 'Dulce hogar', uno de los primeros fenómenos coreanos originales de Netflix, fue aplaudida por la crítica y el público, consolidando su imagen como intérprete capaz de asumir papeles complejos. También ha protagonizado títulos como 'Mi primer amor de verdad', 'Amor bajo la luz de la luna' y 'La niña de mis ojos', donde mostró una faceta más juvenil. "Cuando elijo el rol, trato de interpretar, pero también observo el atractivo hasta el final", explicó sobre su proceso creativo, dejando claro que cada personaje que asume debe tener una historia que lo desafíe.

El motor detrás de Jinyoung: el cariño de sus fans

A pesar de los años y los cambios en la industria, Jinyoung mantiene intacta su conexión con el público. Su regreso a Perú fue recibido con entusiasmo, y él lo sabe. "Es el apoyo de las fans porque ellas me dan mucha energía, me dan fuerza para poder seguir adelante", dijo con emoción al reflexionar sobre qué lo mantiene inspirado tras más de una década en el entretenimiento. Para él, el vínculo con sus seguidores no es solo parte de su carrera, sino el impulso que lo sostiene.

Cuando se le preguntó qué consejo le daría al Jinyoung más joven, justo antes de debutar, su respuesta fue sencilla pero poderosa: "Le diría que siga haciéndolo como lo está haciendo desde hace tiempo". Esa frase resume su filosofía: avanzar con convicción, sin perder la esencia. Hoy, con 14 años dedicados al arte, Jinyoung vuelve a Lima como actor y cantante, con la misma entrega de siempre y el corazón abierto para reencontrarse con los fans que lo han acompañado desde el otro lado del escenario. La cita será este domingo 12 de octubre, a las 7.30 p. m., en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja.