Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Marco Romero no solo es una de las voces más reconocidas de la música criolla contemporánea, también es autor de uno de los himnos más emblemáticos del sentimiento nacional: 'Porque yo creo en ti'. A doce años de su lanzamiento, la canción sigue resonando como símbolo de esperanza colectiva, especialmente desde que acompañó a la selección peruana en su histórica clasificación al Mundial de Fútbol tras 36 años.

Desde la radio, los escenarios y ahora con 'Soy criollo: La gala', Romero defiende la vigencia del criollismo. En entrevista con La República, cuestiona que la música criolla se celebre solo en fechas puntuales y llama a construir una nueva ruta de comunicación cultural, mientras se prepara para presentar un espectáculo ambicioso el próximo 18 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

—Tu propuesta artística ha estado siempre vinculada a la identidad peruana y al reconocimiento de nuestras raíces. ¿Cómo has recibido los comentarios racistas de Alejandra Argumedo, la joven que hizo comentarios racistas en El Metropolitano?

—Nadie debe comentar así de ninguna forma. Es un tema que personalmente no comparto y que espero que se rectifique. De repente en un momento de cólera, de ira, dijo algo que no está bien.

—¿Qué reflexión te merece que aún se utilice la referencia a personas de la sierra como una forma de insulto en el discurso público?

—Como reflexión, puedo decir que todos somos iguales. El hecho de nacer en la sierra, la costa o la selva lo único que te da es enriquecimiento del lugar. Porque cada lugar es rico en diferentes cosas: cultura, comida y costumbres. Lo que nosotros debemos tener como peruanos es la admiración de los unos a los otros, que lamentablemente no la tenemos por odios desde la parte política, donde se ha empezado esto muchas veces, y se ha utilizado también para satanizarnos de una u otra manera. Todos somos iguales, y al final venimos del mismo lugar y nos vamos a ir al mismo sitio. Para mí es un tema que debe terminar y que solo cristaliza la poca cultura que tenemos en nuestro país.

—Respecto al criollismo, ¿qué sientes cuando a veces pareciera que solamente se le da importancia al criollismo en fechas, por ejemplo, como el Día de la Canción Criolla?

—Debemos trabajar más. Debemos visibilizar más la música criolla, porque si solo se le da importancia en octubre o en julio, es porque algo está pasando, porque algo de repente no estamos haciendo bien. Debemos impulsar y trabajar todos juntos para desarrollar una nueva ruta, justamente, de comunicación de la música criolla, porque si de algo no tengo duda es que hay mucha gente joven haciendo música criolla, y con muchas ganas de exponer y que la gente escuche sus canciones y ser visibles. Pero hay que hacer algo en conjunto.

—Mencionaste anteriormente que el criollismo no es un recuerdo congelado. ¿Qué te inspira a seguir reinventando este género en un país que a veces parece mirar más hacia afuera que hacia sus propias raíces?

—Me inspira lo que yo veo diariamente. Afortunadamente estoy en un programa de radio, junto a Bartola, diariamente de 11.00 a. m. a 1.00 p. m., y veo desfilar muchísimas guitarras jóvenes, muchas percusiones nuevas, muchos cantantes jóvenes, agrupaciones. Y eso es parte de esta inspiración y de estas ganas de seguir haciendo y proponiendo cosas nuevas, para que justamente se haga más visible todo este gran espectro de músicos y artistas jóvenes que estoy seguro en poco tiempo van a ser conocidos y la gente va a poder escuchar su propia música. El hecho de que se escuche música de afuera y tengamos esta disposición inmediata por un grupo que viene del extranjero, es normal y natural; viene con mucha exposición, que es lo que debemos tener.

—¿Qué opinas de la propuesta de Lenin Tamayo, artista que ha fusionado el quechua con el k-pop?

—Me parece extraordinario. Hay alternativas hoy en día de fusión que justamente ponen en exposición nuestras raíces, y ojalá la música criolla consiga también eso. ¿Por qué no hacerlo con los cajones, ya que Lenin lo ha hecho con la parte andina? Me emociona mucho y lo felicito; ojalá que se pueda hacer esto también y que él se anime a sumarse a 'Soy criollo' y juntarse con nosotros el 18 de octubre.

—Hablando específicamente sobre 'Soy criollo: La gala', ¿hubo alguna canción que costó incluir o reinventar por lo que representa?

—No, porque 'Soy criollo: La gala' es un encuentro de música criolla desde su raíz y algunas alternativas de algunas canciones en otros géneros, puestas dentro del criollismo, que nos gusta mucho y que pensamos que la gente las puede corear. No es una fórmula que estemos inventando, pero lo que estamos haciendo es visibilizarlo en el espacio más importante de espectáculos del país, que es el Gran Teatro Nacional, y que nos llena de orgullo. Estamos muy contentos de poder llevar un espectáculo donde hay otras voces que también se unen: Julie Freundt, Ernesto Pimentel, Anna Carina Copello, Erika Villalobos, Carlos Cacho va a bailar un festejo... La idea es poder mostrarle a la sociedad que todos tenemos algo de criollos en las venas, que todos tenemos memoria criolla, porque con nuestros papás, tíos, abuelos, si es que no escuchamos siempre música criolla, alguna vez hemos escuchado valses y los tenemos como parte de nuestra identidad.

—¿Has postulado a los Latin Grammy?

—No, no he postulado ningún material este año. Anteriormente sí. No he salido nominado, pero este año no. He tenido una producción hasta hace unos meses, que saqué una versión del 'Jipi Jay'. Muy bacán, actual, en homenaje a mi gran amigo Pepe Vázquez, y estoy a puertas de grabar una nueva versión, un nuevo festejo con Bartola. Seguro el próximo año lo postularé para ver si logramos tener una nominación.

—Sobre 'Porque yo creo en ti', esta canción ha sido un símbolo de esperanza y continúa siéndolo, no solamente relacionado con el fútbol peruano, sino en general para muchos peruanos. ¿Qué significa para ti que haya trascendido de esa manera y aún represente un mensaje colectivo de optimismo?

—Me da mucha alegría, me emociona mucho porque tuve la dicha y la suerte de trabajar para poder conseguir en algún momento un hit o una canción de este tipo, y el momento llegó. Llegó acompañado de la alegría que el pueblo peruano sintió en una clasificación al Mundial después de 36 años. Vivo eternamente agradecido al momento en el cual pude escribir esta canción y al pueblo peruano que la ha adoptado como suya, que es parte de la playlist, creo, de peruanidad de todos, y que estoy seguro será así por mucho tiempo y por algunas generaciones. Forma parte de la lista de canciones con la cual muchos niños han ido al Mundial. Pero también es un compromiso para seguir escribiendo y para seguir proponiendo música que sea del agrado de todos o de un sector que apoye mi carrera y que haga visible la música criolla, que es lo que yo amo.