Espectáculos

Soda Stereo confirma su histórico regreso con un concierto en Argentina con Gustavo Cerati: no usarán IA para ‘traerlo de vuelta’

“Lo imposible se hace real”, expresó el icónico grupo argentino Soda Stereo al anunciar en Instagram un concierto en Buenos Aires con la inédita ‘presencia’ de Gustavo Cerati. Organizadores explicaron cómo lo harán,

Soda Stereo es considerado uno de los mejores grupos de rock en español de todos los tiempos. Foto: Sopitas.
Soda Stereo es considerado uno de los mejores grupos de rock en español de todos los tiempos. Foto: Sopitas.

La icónica agrupación argentina Soda Stereo confirmó que ofrecerá un único concierto en Buenos Aires el próximo 21 de marzo de 2026, en el Movistar Arena. Sus tradicionales integrantes, Charly Alberti, Zeta Bosio estarán presentes, y el anunció sorprendió a los fanáticos al incluir también la participación de su recordado vocalista, Gustavo Cerati, lo que generó miles de preguntas entre los seguidores.

El equipo encargado del show detalló que el concierto, denominado ‘Soda Stereo Ecos’, traerá de vuelta la voz y guitarra de Gustavo Cerati sin recurrir a la Inteligencia Artificial, hologramas o videos de archivos. En su lugar, utilizarán grabaciones originales de las últimas presentaciones del músico, que serán integradas en vivo durante el show.

Publicación de Soda Stereo anunciando concierto en Argentina. Foto: Instagram.

Publicación de Soda Stereo anunciando concierto en Argentina. Foto: Instagram.

PUEDES VER: 'Cerati': Anuncian estreno de documental con la vida, música y legado del líder de Soda Stereo

Soda Stereo confirmó concierto en Argentina y causa sorpresa en Latinoamérica

La tarde del lunes 29 de septiembre, la cuenta oficial de Soda Stereo en Instagram anunció un concierto en Buenos Aires con el mensaje. "Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real".

El show está programado para el 21 de marzo y la preventa de entradas comenzará este martes 30 de septiembre. La expectativa es tan alta que se prevé que los tickets se agoten en minutos.  

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, escribió el grupo argentino. Asimismo, aclararon: “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo: Soda = Vanguardia".

PUEDES VER: Tributo a Soda Stereo: Grupo argentino Planeador V anuncia concierto en Perú

Fanáticos consternados con el regreso de Soda Stereo

En la publicación, miles de fanáticos de Soda Stereo quedaron impactados con el anuncio, que ya venía siendo un fuerte rumor en los últimos días. Muchos expresaron su felicidad al tener la oportunidad de volver a verlos tocar juntos sobre el escenario.

“Me muero”, “Siempre seremos Soda”, “Me vuelven loca”, “No sé que pensar”, “Una eternidad espere este instante”, “Vamos Soda, si sos eterno Gustavo”, fueron algunos de los comentarios. Asimismo, muchos usuarios también pedían que el grupo se presente en Ecuador, México, Colombia y Chile.

