¿Cuál es la edad de Travis Kelce, futuro esposo de Taylor Swift, y cuántos años se llevan?
Taylor Swift y Travis Kelce han anunciado su compromiso tras casi dos años de relación, desatando la alegría de sus seguidores en redes sociales. La cantante compartió una emotiva publicación donde se les ve abrazados.
- Ethel Pozo y conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel
- Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"
Taylor Swift y Travis Kelce, tras casi dos años de relación, se comprometieron este martes 26 de agosto, y todos los seguidores de la cantante estadounidense celebraron tan importante momento. A través de sus redes sociales, la compositora de 'So High School' compartió una tierna publicación junto al jugador de fútbol americano, en la que se les ve abrazados de manera romántica.
“Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar” fue el mensaje que acompañó las imágenes en su cuenta de Instagram. La publicación superó los 7 millones de "me gusta" y fue compartida miles de veces.
PUEDES VER: Así fue la primera cita de Travis Kelce y Taylor Swift: "Esto es algo de lo que he escrito canciones"
¿Cuál es la edad de Travis Kelce y cuántos años se lleva con Taylor Swift?
Travis Kelce, jugador de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift, tiene 35 años, al igual que la compositora de ‘August’. Sin embargo, Kelce nació el 5 de octubre de 1989 y Swift el 13 de diciembre del mismo año, por lo que solo se llevan dos meses y ocho días de diferencia.
Travis Kelce y Taylor Swift confirmaron su relación en la Super Bowl LVIII. Foto: Fox News
Esta historia de amor, que ahora se ha sellado con un anillo de compromiso, comenzó cuando Kelce asistió a un concierto del Eras Tour en Kansas City para entregarle una pulsera de la amistad. Sin embargo, el jugador de los Kansas City Chiefs no conoció a la cantante ese día. Fue recién en septiembre del 2023 cuando comenzaron a circular rumores de un romance entre ambos, luego de que Taylor Swift asistiera a un partido del equipo de Kelce.
Pero fue en la Super Bowl LVIII cuando se confirmó el noviazgo entre la cantante y el jugador de la NFL, tras la victoria de los Kansas City Chiefs, al bajar Taylor Swift al campo de juego y besar a Kelce.