HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Entretenimiento

Noel Gallagher llena de elogios a su hermano Liam en una entrevista tras la gira de regreso de Oasis

Noel Gallagher, de Oasis, expresó su orgullo por su hermano Liam, destacando su increíble desempeño en una reciente entrevista en talkSport.

Después de varios años separados, Noel Gallagher elogia a su hermano Liam tras comenzar la gira, Oasis Live'25.
Después de varios años separados, Noel Gallagher elogia a su hermano Liam tras comenzar la gira, Oasis Live'25.

Noel, el mayor de los Gallagher, de la banda británica Oasis, que tras quince años de separación regresó en julio a los escenarios, elogió en una entrevista a su hermano Liam Gallagher, del que dijo estar "orgulloso".

"Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él", dijo Noel, de 58 años, sobre su hermano, cinco más joven, en una entrevista emitida el martes por la noche en el canal de radio talkSport.

PUEDES VER: Karol G se prepara para brillar en el espectáculo de medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

lr.pe

Noel Gallagher elogia a su hermano Liam en una entrevista

Oasis anunció su gira de reunificación en agosto de 2024, 15 años después de su dramática separación, en 2009, cuando Noel abandonó la banda tras una pelea antes del festival Rock en Seine, en París, diciendo que no podía seguir trabajando "ni un día más con Liam".

"Supongo que cuando todo esto termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam, había olvidado lo gracioso que es", añadió el mayor de los Gallagher.

Noel no ahorró alabanzas sobre su hermano, el cantante del grupo, en la entrevista.

"Yo no podría estar en el estadio como él, no va con mi naturaleza. Pero tengo que decir que lo miro y pienso que es formidable", afirmó.

PUEDES VER: Tras un terrible accidente, famosa estrella china del esquí acrobático pide respeto a sus fans

lr.pe

Noel y Liam Gallagher regresan con la gira de Oasis

El grupo ya ha tocado en Cardiff, Mánchester, Londres y Edimburgo, pero la gira, llamada Oasis Live'25, que ahora entró en su etapa internacional, cuenta con 41 conciertos, que incluye ciudades como Los Ángeles, Tokio, Sídney, Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago o Buenos Aires.

"Las armas se han silenciado", había dicho el grupo a finales de agosto de 2024, al anunciar la reunión de Oasis.

Respecto a la respuesta del público, Noel Gallagher afirmó en la entrevista estar "completamente asombrado".

"No puedo hablar por los demás, pero personalmente subestimé enormemente en lo que me estaba metiendo", señaló.

"Ha sido algo increíble. Realmente algo increíble. Es difícil ponerlo en palabras", añadió.

El compositor y guitarrista de Oasis trató de describir los primeros minutos del primer concierto, en la ciudad galesa de Cardiff, el 4 de julio.

"Ya había tocado en estadios, pero no me importa reconocer que mis piernas se volvieron gelatina a mitad de la segunda canción", explicó.

La gira internacional comenzó el pasado fin de semana en Dublín, la capital de Irlanda.

Notas relacionadas
Chris Martin declara tras el incidente viral de la kiss cam en Coldplay: "Gracias por venir de nuevo después de ese desastre"

Chris Martin declara tras el incidente viral de la kiss cam en Coldplay: "Gracias por venir de nuevo después de ese desastre"

LEER MÁS
Ley que regula venta y devolución de entradas a conciertos en Perú podría generar mayores costos tras su implementación, según experto

Ley que regula venta y devolución de entradas a conciertos en Perú podría generar mayores costos tras su implementación, según experto

LEER MÁS
Trueno en concierto: ATU lanzó servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

Trueno en concierto: ATU lanzó servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
Youna expone fuerte condición que Samahara Lobatón le exige para ver a su hija: "Para que te calles la boca"

Youna expone fuerte condición que Samahara Lobatón le exige para ver a su hija: "Para que te calles la boca"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Entretenimiento

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota