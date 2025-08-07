Gigi Mitre y 'Peluchin' lanzan fuertes comentarios sobre Onelia Molina tras negar posible reconciliación con Mario: "Debería ser actriz"

Onelia Molina, conocida por su relación con Mario Irivarren, ha vuelto a ser el centro de atención luego de sus recientes declaraciones, donde negó una posible reconciliación. Durante una entrevista, Onelia dejó claro que, aunque existe una cercanía, no hay planes de retomar su relación. Este comentario no pasó desapercibido, ya que Gigi Mitre y Rodrigo González, no dudaron en expresar su opinión al respecto a través de su programa.

Gigi Mitre y Rodrigo González, lanzaron comentarios duros hacia la modelo. Según los conductores, la actitud de Onelia, al negar una reconciliación con Irivarren, no coincide con las expectativas que sus seguidores tienen sobre su relación. Además, insinuaron que podría ser una estrategia mediática para mantener su relevancia en los medios.

¿Qué dijeron Gigi Mitre y 'Peluchin' sobre Onelia y Mario?

Durante el programa en vivo de Gigi Mitre y Rodrigo González, ambos presentadores hicieron referencia a Onelia Molina tras sus recientes declaraciones. En un tono sarcástico, los conductores señalaron que la actitud de Molina, al desmentir una reconciliación con Mario, parecía más propia de una actriz que de una persona que está pasando por una situación real de separación. "Debería ser actriz, porque tiene todo para serlo", comentó Gigi Mitre, mientras 'Peluchín' coincidió en la crítica, señalando que Onelia estaba buscando generar más polémica para mantenerse en los titulares.

El debate también se centró en la percepción que tienen los conductores de la situación en la que Onelia Molina intenta mantenerse vigente en los medios. Ambos coincidieron en que la negativa de Molina de reconciliarse con Mario Irivarren podría ser una jugada estratégica para mantener su espacio en el ojo público. "Este tipo de comentarios solo buscan alimentar el espectáculo y atraer la atención del público", concluyó Rodrigo González, agregando que el tema de la reconciliación no es tan relevante como la manera en que Onelia maneja la situación.