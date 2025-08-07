HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Entretenimiento

Gigi Mitre y 'Peluchin' lanzan fuertes comentarios sobre Onelia Molina tras negar posible reconciliación con Mario: "Debería ser actriz"

Gigi Mitre y Rodrigo Gonzales criticaron a Onelia Molina luego de sus declaraciones sobre Mario Irivarren. 

Los conductores hicieron fuertes comentarios sobre las declaraciones de la modelo.
Los conductores hicieron fuertes comentarios sobre las declaraciones de la modelo. | Foto: Composición LR

Onelia Molina, conocida por su relación con Mario Irivarren, ha vuelto a ser el centro de atención luego de sus recientes declaraciones, donde negó una posible reconciliación. Durante una entrevista, Onelia dejó claro que, aunque existe una cercanía, no hay planes de retomar su relación. Este comentario no pasó desapercibido, ya que Gigi Mitre y Rodrigo González, no dudaron en expresar su opinión al respecto a través de su programa.

Gigi Mitre y Rodrigo González, lanzaron comentarios duros hacia la modelo. Según los conductores, la actitud de Onelia, al negar una reconciliación con Irivarren, no coincide con las expectativas que sus seguidores tienen sobre su relación. Además, insinuaron que podría ser una estrategia mediática para mantener su relevancia en los medios.

PUEDES VER: Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

lr.pe

¿Qué dijeron Gigi Mitre y 'Peluchin' sobre Onelia y Mario?

Durante el programa en vivo de Gigi Mitre y Rodrigo González, ambos presentadores hicieron referencia a Onelia Molina tras sus recientes declaraciones. En un tono sarcástico, los conductores señalaron que la actitud de Molina, al desmentir una reconciliación con Mario, parecía más propia de una actriz que de una persona que está pasando por una situación real de separación. "Debería ser actriz, porque tiene todo para serlo", comentó Gigi Mitre, mientras 'Peluchín' coincidió en la crítica, señalando que Onelia estaba buscando generar más polémica para mantenerse en los titulares.

El debate también se centró en la percepción que tienen los conductores de la situación en la que Onelia Molina intenta mantenerse vigente en los medios. Ambos coincidieron en que la negativa de Molina de reconciliarse con Mario Irivarren podría ser una jugada estratégica para mantener su espacio en el ojo público. "Este tipo de comentarios solo buscan alimentar el espectáculo y atraer la atención del público", concluyó Rodrigo González, agregando que el tema de la reconciliación no es tan relevante como la manera en que Onelia maneja la situación.

Notas relacionadas
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
Magaly Medina se burla de productor mexicano tras defender a Nicola Porcella: “Si él es actor, yo soy Miss Universo”

Magaly Medina se burla de productor mexicano tras defender a Nicola Porcella: “Si él es actor, yo soy Miss Universo”

LEER MÁS
Famoso productor mexicano defiende a Nicola Porcella tras las críticas: "El chamaco le está dando al 100%”

Famoso productor mexicano defiende a Nicola Porcella tras las críticas: "El chamaco le está dando al 100%”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

LEER MÁS
Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

LEER MÁS
Diego Chávarri contradice a Onelia Molina y señala cuándo fue su última comunicación: “Yo sí voy a ser sincero”

Diego Chávarri contradice a Onelia Molina y señala cuándo fue su última comunicación: “Yo sí voy a ser sincero”

LEER MÁS
Samahara Lobatón responde fuerte a seguidor por desatinado comentario sobre sus hijas: “Es de mal gusto”

Samahara Lobatón responde fuerte a seguidor por desatinado comentario sobre sus hijas: “Es de mal gusto”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Entretenimiento

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

¿Qué artistas vienen a Arequipa 2025? Cantantes confirmados para la Feria por el aniversario de la Ciudad Blanca

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota