Bruno Pinasco es una figura ampliamente conocida en el Perú, sobre todo por su rol como conductor del programa 'Cinescape', que lleva más de dos décadas conectando al público peruano con el mundo del cine. Sin embargo, en los últimos años, ha sorprendido a su audiencia al dar un paso hacia una nueva faceta: la de escritor. Su incursión en el mundo literario comenzó en 2023 con su primera novela, 'Tea Shop', y este 2024, con la publicación de su secuela, sigue consolidando su carrera como autor.

La República habló en exclusiva con la figura de América Televisión sobre el éxito de 'Cinescape', que celebra su 25 aniversario el próximo año, y sus planes a futuro en su larga carrera televisiva.

Bruno Pinasco revela el futuro de su programa 'Cinescape'

En 2023, Bruno Pinasco sorprendió a sus seguidores con su debut como escritor con 'Tea Shop', una novela que cautivó a sus lectores por su estilo narrativo, fresco y entretenido. Este año, el conductor presenta la secuela, lo que marca un paso significativo en su carrera literaria.

Sin embargo, su gran amor sigue siendo 'Cinescape', el programa que ha liderado durante más de dos décadas y que se ha convertido en un referente para los fanáticos del cine en el país. 'Cinescape' celebrará su 25º aniversario en 2025, un logro notable para cualquier programa de televisión en Perú.

Bruno Pinasco es un conocido presentador peruano. Foto: difusión

“Celebramos 25 años en el 2025. Ya está confirmado que seguimos en el 2025 en América Televisión. No tengo nada más que expresar mi agradecimiento y cariño con todas las personas que han estado con nosotros a través de la pantalla en estos 25 años”, afirmó Bruno con entusiasmo. “Nos hemos sabido amoldar y evolucionar con el tiempo, siempre teniendo una gran pasión y amor por lo que hacemos”, agregó.

Aunque 'Cinescape' sigue siendo una de sus principales pasiones, Bruno Pinasco no descarta nuevos proyectos a futuro. A pesar de que el programa celebrará su 25 aniversario el próximo año, el conductor de televisión reconoce que no sabe si continuará después de 2025. “Tengo un proyecto chévere que estoy alistando con América Televisión, lo cual me emociona mucho. No sé si le veo un final a 'Cinescape', pero sí podría llegar a un punto de evolución. Me gustaría probar cosas nuevas y explorar nuevos retos”, reveló.