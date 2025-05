Jefferson Farfán y Darinka Ramírez siguen generando revuelo en redes sociales. La polémica creció aún más luego de que la influencer ofreciera una entrevista al programa ‘Amor y fuego’, donde sorprendió al revelar que no sabe cómo quedó embarazada del exfutbolista, ya que, según contó, tomaba pastillas anticonceptivas todos los días.

Pero eso no fue todo. La modelo también confesó que se enteró de su embarazo cuando ya tenía casi seis meses de gestación, lo que dejó sorprendidos a los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, quienes no podían creer que no se hubiera dado cuenta antes, ya que la pancita de la mujer crece notablemente.

Darinka Ramírez revela cómo se enteró de su embarazo

Darinka Ramírez compartió detalles desconocidos sobre la relación que mantuvo con Jefferson Farfán como padres de su hija. Durante la entrevista en ‘Amor y fuego’, Rodrigo González le preguntó cómo reaccionó el exfutbolista al enterarse de que iba a ser papá, considerando que cuando ella supo de su embarazo ya tenía casi seis meses de gestación y él tampoco lo sabía.

"Cuando yo me enteré (que esperaba una bebé) fue a los 5 meses y dos semanas, a mi sí me venía mi mes. Aparte que era irregular, a los tres meses fue mi última regla y después, ya en el quinto mes, me enteré. El doctor me dijo que tenía un embarazo silencioso", contó Darinka en el programa de espectáculos.

Darinka Ramírez revela que tomaba pastillas para no quedar embarazada de Farfán

Darinka Ramírez contó más detalles sobre su vínculo con Jefferson Farfán. Según narró en el espacio de Willax, el exfutbolista la visitaba con frecuencia para mantener relaciones íntimas, aunque no eran pareja. Lo que más llamó la atención fue que, pese a que se cuidaba con pastillas anticonceptivas, terminó embarazada sin darse cuenta.

"Yo me cuidaba en ese entonces, usaba pastillas diarias. Me enteré porque se movió mi barriga en ese entonces, me fui a ver y a las dos semanas le avisé. Como yo te dije era irregular, no me vino y se movió mi barriga", contó Darinka, aún sorprendida por lo que vivió.