El reconocido actor y humorista Alfredo Benavides compartió una preocupante experiencia de salud que lo llevó a considerar un posible diagnóstico de cáncer. En una reciente entrevista con el diario Trome, el comediante reveló que los médicos le detectaron una anomalía en la lengua, por lo que tuvieron que retirarle un tejido para realizar una biopsia.

Durante este proceso, los especialistas le advirtieron que existía una alta probabilidad de que los resultados fueran positivos para una enfermedad oncológica. “Cuando me detectaron un problema en la lengua y me cortaron un tejido para hacerme biopsia. El médico me comunicó que era muy probable que tenga cáncer”, indicó. Sin embargo, optó por no compartir su temor con nadie y mantuvo la situación en reserva hasta conocer el diagnóstico definitivo, el cual, salió negativo para su tranquilidad.

Alfredo Benavides preocupa por probable cáncer

El hermano de Jorge Benavides, conocido por su participación en programas de humor como 'JB en ATV', confesó que la noticia le tomó por sorpresa y que su reacción inicial fue buscar refugio en su familia. "Me fui a ver a mi hija. No le dije nada a nadie", afirmó el humorista, evidenciando su manera de afrontar este difícil momento.

A pesar de la tensión que implicaba esperar los resultados de la biopsia, Alfredo Benavides se mostró sereno y evitó alarmar a su entorno. “Todo salió bien, pero si salía positivo, tampoco lo decía. No asumo la posibilidad de vivir enfermo estando enfermo”, señaló.

Alfredo Benavides tuvo temor de ir a prisión

Además de los problemas de salud que enfrentó, Alfredo Benavides también atravesó un difícil momento en el ámbito judicial. Durante una audiencia clave en la que se evaluaba si debía recibir prisión preventiva, el comediante siguió el proceso a través de una transmisión en una cabina de internet, lo que le generó gran incertidumbre.

El humorista contó que un amigo lo llamó antes de que él mismo conociera el fallo, adelantándole que ya estaba libre. Sin embargo, debido a la diferencia en la transmisión, Benavides aún veía el proceso con un retraso de media hora. “Le pregunté cómo sabía y me respondió que el juez ya lo había dictaminado”, relató.

A pesar de la tensión del momento, Alfredo Benavides aseguró que trató de sobrellevar la situación con su característico sentido del humor. "Siempre le saco lo bueno a lo malo", afirmó el actor, aunque reconoció que algunos podrían considerar su actitud como despreocupada.