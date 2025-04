La actriz cómica Dayanita atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de su inesperada salida del programa ‘JB en ATV’, la también influencer reveló que fue víctima de una estafa relacionada con la orquesta que recién había formado, lo que le significó una pérdida de aproximadamente S/ 28.000, fruto de varios años de trabajo. Esta dura experiencia la llevó a considerar tomar una drástica y grave decisión.

Dayanita confiesa que pensó en atentar contra su vida tras ser estafada

En una entrevista exclusiva con el programa ‘Todo se filtra’, Dayanita reveló que fue víctima de una estafa relacionada con la organización de un evento, lo que la dejó prácticamente sin ahorros. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por un tema de evento (…) No quiero mencionar a esa persona porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, declaró conmovida.

Con apenas 27 años, la artista confesó que la desesperación la llevó a pensar en lo peor. “Siento depresión y atenté conmigo, sí, hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, expresó. Actualmente, se encuentra recibiendo ayuda profesional para salir adelante y superar este duro episodio.

Dayanita revela por qué se fue del programa ‘JB en ATV’

La actriz cómica Dayanita habló por primera vez luego de su sorpresiva salida del programa ‘JB en ATV’, espacio que la llevó a la fama. Lejos de culpar a Jorge Benavides o a sus compañeros, la artista asumió la responsabilidad de su decisión y reconoció que su estado emocional influyó fuertemente.

“Como lo he vuelto a decir, con mis compañeros y con mis jefes no tengo absolutamente nada (...) como lo dije: ‘yo siento que el trato quizá no va a ser igual porque no es primera vez lo que yo estoy cometiendo’ (...) En JB nunca me trataron mal (...) incluso me abrieron las puertas, pero sé que estoy cometiendo este error por mi estado emocional”, señaló.

Con lágrimas en los ojos, Dayanita se mostró vulnerable y pidió apoyo en lugar de críticas. “Solo pido que me den la mano, que no me juzguen tanto, que no me abandonen... porque malcriada no soy. Me fui a recostar a la tumba de mi papá. Yo no soy de contarle a mi familia todo lo que me pasa”, finalizó con la voz entrecortada.