La historia de Yma Súmac, la 'princesa inca' que conquistó al mundo como la única peruana en tener una estrella en Hollywood

Nacida en 1922 en Callao, Yma Súmac se destacó no solo por su talento, sino también por su capacidad de fusionar la música andina con géneros internacionales. Su carrera despegó en la década de 1950, cuando su voz se convirtió en un símbolo de la cultura peruana en el extranjero.

Súmac conquistó escenarios internacionales con su voz inigualable y su estilo único, dejando una huella imborrable en la música mundial. Su arte trascendió fronteras y ganó admiración en Estados Unidos, Europa y más allá. En Perú, su legado permanece vivo como símbolo de identidad y orgullo cultural.

Su voz única, capaz de recorrer desde los tonos más graves hasta los agudos imposibles, la convirtió en una artista inigualable. Foto: Diario Correo

Un rango vocal inigualable

El talento de Yma Súmac no solo se limitó a su presencia escénica; su rango vocal era verdaderamente prodigioso. Se dice que podía alcanzar notas que iban desde el registro más grave hasta el más agudo, lo que le permitió interpretar una amplia variedad de géneros musicales. Esta versatilidad la llevó a colaborar con importantes orquestas y a grabar álbumes que se convirtieron en clásicos.

Un legado cultural que ganó reconocimiento internacional

El impacto de Yma Súmac en la música y la cultura peruana es innegable. Su estilo único, que combina elementos de la música folclórica andina con influencias de la música clásica y pop, ayudó a abrir puertas para otros artistas peruanos en el ámbito internacional. A medida que pasan los años, diversas iniciativas buscan revalorizar su legado, desde conciertos tributo hasta exposiciones que destacan su vida y obra.

Pese a su éxito internacional, muchos críticos peruanos no valoraban su música de la misma manera que en el extranjero. Incluso, el renombrado escritor José María Arguedas expresó su desacuerdo con el estilo de la intérprete peruana y llegó a escribir: "Lo que hace Yma Súmac, por supuesto, no es estilización de la música india: es deformación pura". Al parecer, Arguedas desaprobaba su enfoque, en parte porque no hablaba quechua, lo que marcaba una distancia cultural y lingüística que influyó en su crítica.

La primera y única peruana en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

A lo largo de su carrera, Yma Súmac recibió numerosos reconocimientos y premios, lo que consolidó su estatus como una de las artistas más influyentes de su tiempo. Su música tuvo un uso destacado en películas, comerciales y programas de televisión, lo que demuestra la perdurabilidad de su arte. A medida que nuevas generaciones descubren su música, el interés por su vida y su legado continúa creciendo.

Su habilidad para integrar distintos géneros musicales y mantenerse en la vanguardia de la música popular fue fundamental para su éxito. Canciones como "Malambo No. 1", en las que fusionaba español e inglés, combinaban ritmos afrocubanos con el característico sonido de las trompetas del mambo y los agudos inconfundibles que solo Yma Sumac podía dominar. Esta destreza para mezclar estilos tan diversos cautivó al público. De hecho, fue esta innovación la que la llevó a convertirse en la primera y, hasta el momento, la única peruana en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un galardón que recibió en 1961.

El declive de su carrera

A finales de los años 50, la popularidad de Yma Súmac comenzó a disminuir debido al surgimiento del rock and roll y a la evolución en las preferencias musicales del público, que se alejaban de los sonidos exóticos que ella representaba. Frente a este cambio, la artista optó por redirigir su carrera hacia Europa, donde todavía encontraba un público receptivo. En este nuevo rumbo, emprendió diversas giras internacionales, siendo especialmente notable la que realizó por la Unión Soviética. Esta gira, inicialmente pensada para durar unas pocas semanas, resultó tan exitosa que se extendió a seis meses, gracias al fervor del público y a la alta demanda de presentaciones.

Luego de su paso por el viejo continente, Súmac dejó una fuerte impresión con su impresionante rango vocal y su carisma escénico. A pesar del surgimiento de nuevos géneros musicales, la 'princesa inca' logró mantenerse vigente y reconocida fuera del mercado estadounidense a lo largo de los años.

El futuro de su legado

Desafortunadamente, en febrero de 2008, le diagnosticaron cáncer de colon y luchó contra esta enfermedad durante ocho meses. A pesar de los esfuerzos por superar la adversidad, falleció el 1 de noviembre del mismo año.

En Perú, el esfuerzo por mantener viva la memoria de Yma Súmac es constante. Instituciones culturales y educativas trabajan para incluir su historia en los programas de estudio, asegurando que su legado no se pierda con el tiempo. La celebración de su centenario representa solo el comienzo de un renovado interés por su música y su influencia en la cultura peruana.