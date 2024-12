La empresaria Alejandra Baigorria decidió romper su silencio tras la difusión de polémicas imágenes de su madre, Verónica Alcalá, siendo intervenida por el serenazgo luego de protagonizar un escándalo en una pollería. En las imágenes, Alcalá insulta a los oficiales y reclama a un mesero por su dinero. Según Magaly Medina, la exmodelo se habría encontrado en estado de ebriedad.

“¡Mírame, yo no soy estúpida ok! Se acabó, quiero mi plata (...) No se lave las manos (Señora no levante la voz) A mí no me calle ¿Ok? Quiero mi plata (¿Usted está mareada?) ¿Mareada? Mareada tu vie..”, fue lo que le dijo a los policías en un video difundido por el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre las imágenes de Verónica Alcalá?

Alejandra Baigorria, novia y futura esposa del chico reality Said Palao, afirmó que no juzgará a su madre, Verónica Alcalá. Sin embargo, reconoció que, como figura pública, es algo con lo que debe lidiar. “La famosa soy yo, deberían centrarse en mí, pero la verdad en este país no está regulado, es algo con lo que tengo que lidiar. No soy quién para juzgar a nadie, menos a mi familia”, le compartió a ‘América espectáculos’ durante la preventa en América Tv.

“Simplemente, estoy tranquila, estoy contenta y bueno, son cosas que todas las familias del Perú viven. Que nos hagamos la del ‘calzón con bobos’, decir que mi vida es perfecta, que mi familia es perfecta, sería mentirnos. Todos en casa saben que pasamos por problemas familiares”, expuso la ‘reina de gamarra’, de 36 años.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre las imágenes de su madre siendo intervenida en una pollería. Foto: América Tv.

Magaly Medina lanza duras palabras hacia la madre de Alejandra Baigorria

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, no dejó pasar el comportamiento de Verónica Alcalá en una pollería. La popular 'Urraca' señaló que este tipo de situaciones resultan especialmente incómodas para Alejandra Baigorria, su hija. “Debe ser para Alejandra Baigorria bastante vergonzosa ver a su madre en estos incidentes”, comentó la conductora de ATV.

Además, calificó el episodio como “vergonzosa” y enfatizó que, a su edad, Verónica Alcalá debería haber aprendido a manejar sus emociones. “Es terrible cuando una persona adulta mayor, que tiene hijos a los que podría avergonzar, no toma el control de su vida”, señaló.