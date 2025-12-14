Revelan cómo fueron las últimas horas del actor Peter Greene: nervioso y escuchando música navideña sin parar

Peter Greene hizo el papel de malo en cintas como 'La mascara' y 'Pulp Fiction'. Foto: ABC.

El actor Peter Greene, recordado por sus papeles en películas como ‘La máscara’ y ‘Pulp Fiction’, falleció a los 60 años en la ciudad de Nueva York. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Días antes de su deceso, el intérprete había compartido una imagen en Instagram, publicada el 25 de octubre, en la que se le veía de buen ánimo y con un aspecto saludable.

En la fotografía, Greene aparecía acompañado de varios músicos, sonriente y relajado. Tras confirmarse su fallecimiento, la imagen adquirió especial notoriedad, aunque no se ha precisado con exactitud cuándo fue tomada.

¿Qué se sabe sobre las últimas horas de Peter Greene?

Según reportó el New York Post, un vecino del actor solicitó a las autoridades que realizaran una verificación de bienestar, luego de escuchar música navideña, reproduciéndose de forma continua desde el interior del departamento. Ante la falta de respuesta, un cerrajero abrió la puerta del inmueble.

Al ingresar, Peter Greene fue hallado inconsciente en el suelo y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar. De acuerdo con información del New York Daily News, un residente del edificio indicó que el cuerpo se encontraba boca abajo y con rastros de sangre alrededor.

Las autoridades informaron que no se han detectado señales de un hecho delictivo; sin embargo, señalaron que el resultado de la autopsia aún está pendiente, por lo que la investigación sigue en curso para esclarecer las causas del deceso.

Mánager de Peter Greene revela que lo veía nervioso

Gregg Edwards, mánager de Peter Greene, reveló que conversó con el actor apenas dos días antes de que fuera encontrado sin vida. En declaraciones a The Post, aseguró que el diálogo transcurrió con normalidad.

Edwards explicó que la figura televisiva le había comentado su inquietud por una cirugía programada para extirpar un tumor benigno cerca del pulmón, intervención que estaba prevista para ese mismo viernes. “Estaba algo nervioso por la operación, pero no lo veía como algo grave”, relató. “Sonaba bien, fue una charla completamente normal”.