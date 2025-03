La conductora Janet Barboza se pronunció por primera vez sobre el nuevo programa de Panamericana, 'La Movida de los sábados', que será conducido por Alondra Huarac, hija de su exesposo Nilver Huarac y la bailarina Lizet Soto. Como se recuerda, la popular ‘Rulitos’ saltó a la fama en la televisión peruana con ese mismo programa y formato, desde 1998 hasta 2004, presentando a los grupos de cumbia más populares.

La actual conductora de ‘América hoy’, de 50 años, habló en el programa de la Chola Chabuca, ‘El reventonazo de la Chola’, donde hizo una grave acusación al afirmar que el nombre del nuevo espacio conducido por su hijastra, Alondra Huarac, le pertenece. Asimismo, se quejó de que ya nadie respeta las trayectorias.

Janet Barboza se pronuncia en contra de ‘La movida de los sábados”

El sábado 1 de marzo, Janet Barboza sorprendió al presentarse en el programa de la Chola Chabuca. Durante su participación, le consultaron sobre el nuevo programa que prepara Panamericana TV, ‘La Movida de los sábados’, el cual será conducido por la modelo, Alondra Huarac.

Sin embargo, Barboza expresó su molestia, señalando que nadie la contactó para pedirle su opinión sobre el programa que ella convirtió en un éxito en la televisión peruana. "Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: ‘Janet, vamos a hacer esto’. Pero bueno, son tiempos en los que la gente ya no respeta las trayectorias ni las carreras", declaró, dejando sorprendida a la Chola Chabuca, quien aseguró que no podía creerlo.

¿Quién es Alondra Huarac y qué se sabe sobre su relación con Janet Barboza?

La modelo e influencer de 19 años, Alondra Huarac, hará su debut como conductora en el programa ‘La Movida de los sábados’, que se estrenará el sábado 15 de marzo a las 4:00 p.m. por Panamericana TV. La joven ganó notoriedad gracias a su participación en certámenes de belleza como Miss Perú La Pre y por obtener la corona de Miss Huánuco 2022.

En cuanto a su relación con su madrastra, Janet Barboza, sigue siendo un misterio. Ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cómo se llevan. Sin embargo, Alondra parece mantener una buena amistad con Antonella Huarac, su hermana e hija de Nilver y la popular ‘rulitos’. Antonella, quien es 10 años mayor, grabó por primera vez un TikTok con Alondra el año pasado, lo que dejó entrever una conexión cercana entre ambas.