La cantante Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la polémica tras confirmarse que Pamela López será la primera invitada en el regreso de ‘El valor de la verdad’, programa conducido por Beto Ortiz. Según el avance promocional, se revelarán detalles inéditos sobre la difícil relación de su pareja, Christian Cueva, con la madre de sus tres hijos.

La gran incógnita era si Pamela Franco aceptaría sentarse en el famoso sillón rojo para contar su versión. Ante la expectativa, la cantante de cumbia rompió el silencio y dejó claro que no piensa alimentar más la polémica. Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar algunas indirectas dirigidas a Pamela López, la aún esposa del futbolista del Cienciano.

Pamela Franco rechazó estar en ‘El valor de la verdad’

En conversación con el diario Expreso, Pamela Franco dejó claro que no se sentará en el sillón de ‘El valor de la verdad’, asegurando que no necesita recurrir a esos temas para ganar dinero, lanzando así una indirecta a Pamela López. “No deseo seguir alimentando el morbo. Además, me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, afirmó con firmeza la intérprete de ‘El Cervecero’.

Sobre las revelaciones que podría confesar Pamela López en el programa de este domingo 9 de marzo, Pamela Franco se mantiene firme y sin preocupaciones. La cantante deja en claro que no pretende asumir el papel de villana ni de víctima en esta historia con Christian Cueva. “Ni la menor idea, lo único que te puedo decir que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas malas que te enseñan a ser mejor”, respondió la artista de 36 años.

¿Pamela Franco estaba con Cueva mientras Pamela López daba a luz?

En el adelanto de El Valor de la Verdad, Beto Ortiz lanzó una pregunta directa a Pamela López: "¿Christian Cueva estaba con Pamela Franco mientras tú dabas a luz?". Sin dudarlo, ella confirmó la situación y reveló que, en ese momento tan crucial, el futbolista se encontraba en Brasil junto a la cantante.

"Ella estaba allá, en Brasil, en mi casa de São Paulo, mientras que yo estaba dando a luz", dijo la madre de los tres hijos de Cueva dejando sorprendidos a los televidentes, ya que mientras ella atravesaba un delicado parto prematuro, su esposo habría estado con otra mujer