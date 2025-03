Giuliana Rengifo confiesa que tiene un tumor y preocupa a sus seguidores: “Tengo que operarme”

Giuliana Rengifo, reconocida cantante de cumbia peruana, reveló que le han detectado un mioma (tumor) en el útero, por lo que deberá someterse a una operación para extirparlo. La artista, conocida por sus polémicas con Magaly Medina, dio esta impactante noticia al portal ‘Instarándula’ durante el evento en el que fue nombrada embajadora de la ‘Liga contra el Cáncer’, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Lo último que se sabía de Rengifo fue su controversial relación con el salsero Maryto, a quien acusó de haber estado con ella solo por fama y exposición mediática. Tras esta decepción amorosa, la exintegrante de Agua Bella se encuentra soltera a sus 41 años.

Giuliana Rengifo preocupa al revelar que le detectaron un tumor

Giuliana Rengifo, quien afirmó haber tenido una presunta relación con el notario Alfredo Zambrano mientras este último se encontraba separado de Magaly Medina, dejó a muchos preocupados al hablar con ‘Instarándula’. Lo que comenzó como una conversación sobre su rol en la 'Liga contra el Cáncer', terminó con una confesión inesperada: la cantante deberá someterse a una operación para extirpar un tumor benigno

“Es la primera vez que me sumo y que me hayan hecho embajadora, es espectacular. Yo en carne propia he vivido lo que es el cáncer. Ahorita estoy con un tema en mi útero, tengo un mioma que tengo que operarme”, mencionó con un semblante muy positivo, pero sin revelar la fecha exacta de su intervención.

“Me van a volar con una granada si no les doy S/ 30,000”

Giuliana Rengifo reveló semanas atrás que está viviendo una pesadilla tras convertirse en víctima de extorsionadores. Según contó, unos delincuentes la contactaron a través de su mánager, exigiéndole una “colaboración” económica. Al no recibir respuesta, elevaron el tono de sus amenazas de manera alarmante.

“Me dijeron que me van a volar con una granada, igual a mi familia, si no les doy 30 mil soles”, confesó entre lágrimas en una entrevista con Trome. La artista está desesperada y teme por su vida y la de sus seres queridos. “Tengo miedo, estoy aterrada, es injusto esto que me pasa y le pasa a otros colegas. Uno trabaja para sacar adelante a sus familias y estos delincuentes, que encima están presos, te amenazan y exigen un dinero que uno lo gana decentemente”, indicó.