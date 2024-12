La cantante de cumbia Giuliana Rengifo dejó en shock a sus seguidores al confesar en el podcast de Giancarlo 'El Flaco' Granda que Alfredo Zambrano, notario y esposo de la periodista Magaly Medina, le contó detalles privados sobre la 'Urraca'. Según Rengifo, mientras mantenía una relación con el notario, él le reveló infidencias sobre Magaly. Sin embargo, la cantante aclaró que no puede compartir esos secretos por no contar con pruebas escritas.

¿Qué secretos le contó Alfredo Zambrano a Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina?

En sus declaraciones, Giuliana aseguró que, aunque no posee evidencia escrita de lo que le contaron sobre Magaly, todo lo que escuchó de Alfredo Zambrano es cierto. “Si yo hubiera sido una mala persona, sabiendo con quién estaba saliendo, obviamente yo guardaba pruebas y todo, pero yo no soy así. Si yo quiero hablar, tengo que hacerlo con pruebas, no puedo ir a difamar. Todos sabemos cómo es ella. Entonces, todo lo que me decía de ella era verdad, yo hasta ahora afirmo todo lo que me contaba”, confesó Rengifo, destacando que no tiene intención de difamar a nadie.

A pesar de las revelaciones sobre los secretos que le compartió Alfredo Zambrano, Giuliana Rengifo dejó en claro que no le guarda rencor a Magaly Medina. "Si ella decidió casarse con él, es porque lo ama, lo adora. No hay problema, que sean felices y que dure para siempre", afirmó. La cantante destacó que su relación con el notario fue anterior al matrimonio de Zambrano con la periodista y reiteró que nunca fue responsable de la separación de ellos.

Rengifo también defendió su postura de no haberse involucrado en la relación de la pareja. "Yo no le he quitado nada a ella, ni ella me ha quitado nada a mí. Tuve una relación con Alfredo muchos años antes de que se casaran, cuando ellos ya habían terminado. Él me dijo que no iba a volver con ella, y volvieron, lo cual está bien. Cada quien puede hacer una pausa en su vida", expresó.