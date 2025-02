Sting: leyenda de The Police hizo vibrar Lima tras 14 años

Pensar en un concierto lleno de hits es un lujo que solo algunos artistas consagrados pueden ofrecer. La noche del 26 de febrero, Lima fue testigo de uno de estos demoledores shows. Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido como Sting, sacudió la Costa Verde. A sus 73 años, la exvoz de The Police demostró que la gira Sting 3.0 no es una despedida, sino la confirmación de que está totalmente vigente.

El cantante británico venía de tocar en Brasil, Chile y Argentina. En Lima lo esperaban en Costa 21 de San Miguel. La noche caía y la expectativa crecía. Los adultos lideraban las colas de ingreso. Sin embargo, también había jóvenes ansiosos por escucharlo por primera vez en vivo. Encontramos incluso padre e hijos que compartían este momento.

Hay también quienes estuvieron aquel 23 de abril del 2011, hace 14 años, cuando se presentó en el estadio Monumental.

En el escenario hay 3 pantallas: 2 a los costados y 1 al centro. Minutos antes de las nueve, con los asientos llenos, es el momento. Sting, quien además de cantante es bajista y compositor, está bien acompañado por su guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

Sting interpretó sus mejores éxitos en concierto en Lima. Miguel Vásquez / URPI - LR

“¡Buenas noches, Lima!”

Las luces se apagan, empiezan los gritos del público, vuelve la luz azul e ingresan Sting, Dominic y Chris. Sin más preámbulos, suena ‘Message In A Bottle’ (1979), uno de los éxitos más recordados de The Police.

Vestido con un polo blanco, jean y zapatillas, Sting toca el bajo con total destreza, como picando cada cuerda tal cual una avispa. De esa habilidad nace su nombre artístico. A la mitad de la canción, saluda al público: “¡Buenas noches, Lima!”. Los asistentes estallan. Así comenzó el viaje musical de dos horas en el cual nos mostró un registro vocal que el tiempo no ha logrado deslucir.

Continua con 'If I Ever Lose My Faith in You' (1993). Durante el estribillo, presenta a sus compañeros de gira. Dominic y Chris responden con una sonrisa.

El tercer tema es uno de las más esperados por los asistentes: ‘English Man in New York’ (1987). El coro de Sting es replicado por sus fanáticos. Prosigue con ‘Every Little Thing She Does Is Magic’ (1981). Con cada tema, cambia la iluminación.

“Estamos muy feliz de estar aquí con ustedes”

Sting vuelve a dirigirse a la gente. “Muchas gracias a todos, estamos muy feliz de estar aquí con ustedes, Lima, Perú”, exclamó.

La calma llega con ‘Fields Of Gold’ (1993) y ‘Never Coming Home’ (2003). Un momento que permitió apreciar el fantástico solo del bajo de Sting y el de la guitarra eléctrica de Dominic.

‘Synchronicity II’ (1983) es la canción encargada de levantar a todos de sus asientos nuevamente. Inicia con aplausos que impulsa Sting desde el escenario.

Antes de seguir con ‘Mad About You’ (1991), Sting contó brevemente la historia detrás de la canción. “El rey David se enamoró de una hermosa mujer, pero había un solo problema, ella estaba casada con otra persona”, relató.

El nueve fue ‘Spirits in the Material World’ (1981). Siguieron ‘Wrapped Around Your Finger’ (1983), ‘Drive To Tears’ (1980) y ‘Fortress Around Your Heart (1985).

“Canten conmigo”

‘Can’t Stand Losing You’ (1978) concluyó con un coro impulsado por el británico y seguido por el público. “Canten conmigo”, solicitó. “¡Io, ie, ieo!”, arengaban a una sola voz.

La catorce era especial y Sting lo sabía. Toma agua, respira hondo y empieza ‘Shape Of My Heart’ (1993). Coescrita por su guitarrista Dominic, cuenta la filosofía de vida del cantante. Con la piel adormecida por la neblina del mar, disfrutamos en silencio y con nostalgia.

Con ‘I Wrote Your Name’ (2024), su más reciente lanzamiento, nos demuestra que no se conforma con haber vendido 100 millones de discos y ganado 16 Grammy. Él va por más. Esa perseverancia lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de las últimas cinco décadas.

Antes de iniciar el trayecto final, escuchamos ‘Walking On The Moon’ (1979).

Entramos a la recta final

‘So Lonely’ (1978) da inicio a una seguidilla de canciones. Una vez terminado el “so lou lou lou” coreado por todos, sigue ‘Desert Love’ (1999) y ‘King Of Pain’ (1983).

Finalmente, llegó la canción de The Police más cantada de la historia: ‘Every Breath You Take’ (1983). Los pelos de punta e incluso algunas lágrimas cayendo por las mejillas. Un instante musical en el que Sting tenía un coro de miles de peruanos.

“¡Muchas gracias!”, mencionó Sting. Se quitó el bajo y, tomado de la mano con Dominic y Chris, se despidió. Tras el amago, la banda regresa con ‘Roxanne’ (1978). Sting sabe que el público está satisfecho. Sin embargo, pone el broche de oro con ‘Fragile’ (1987). El cambió a guitarra acústica para despedir a la gente con una balada nos aterrizó luego de un nostálgico viaje.

“¡Lima, muchas gracias!”. Así despide del público peruano. Ha sido una noche llena de sentimientos encontrados, sueños cumplidos, viajes en el tiempo y mucha emoción.