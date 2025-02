La animadora de conciertos de cumbia, Pamela López, siempre causa revuelo con sus declaraciones cada vez que decide hablar. En esta ocasión, fue invitada a un evento publicitario, donde la prensa se movilizó en masa para obtener su reacción tras las declaraciones de su todavía esposo, Christian Cueva, en su entrevista con Andrea Llosa para el programa ‘Andrea’ de ATV.

Durante el evento, una reportera le preguntó cómo había tomado las palabras del padre de sus tres hijos, quien admitió ante Llosa que no se casó por amor. Sin embargo, en lugar de evitar responder la interrogante, la empresaria contestó y luego hizo una mueca, dejando claro que tenía algo que decir.

¿Qué sintió Pamela López al escuchar decir que Cueva no se casó por amor?

La historia de amor entre Pamela López y Christian Cueva comenzó en 2011, lo que los llevó a dar el siguiente paso y contraer matrimonio en diciembre de 2019. Por ello, muchos quedaron sorprendidos cuando el futbolista reveló que se casó con la trujillana y madre de sus tres hijos sin sentir amor. Ante esta impactante confesión, López se pronunció tras la consulta de una reportera.

“¿Cómo tomaste esas palabras donde él mencionaba que se casó sin amor?", fue la pregunta directa de la reportera. Sin titubear, pero con un tono cortante, Pamela respondió: "Pues, ¿de quién viene, no?", acompañando sus palabras con una mueca de sonrisa. Su reacción no pasó desapercibida y dejó entrever que, lejos de afectarle, la confesión de su aún esposo parece no haberle causado mayor impacto.

Cueva confesó haberse casado con Pamela López sin sentir amor

A un año de haber anunciado su separación de Pamela López, Christian Cueva decidió hablar por primera vez en profundidad sobre su ruptura en una entrevista con Andrea Llosa para ATV, emitida en enero de 2025. Durante la conversación, el futbolista sorprendió con una impactante confesión sobre su matrimonio: "Para serte honesto, no me casé enamorado, no con los mismos sentimientos del inicio de mi relación", admitió Cueva, dejando en shock a más de uno con su declaración.

Siguiendo esa línea, Christian Cueva justificó su decisión de casarse con Pamela López en 2019, a pesar de no estar enamorado, argumentando que lo hizo con el único propósito de mantener unida a su familia. “Yo tenía mi tercera hijita, traté de proteger a mi familia, para seguir al lado de las personas que en su momento fueron importantes”, sentenció 'aladino' quien actualmente tiene una relación amorosa con la cantante Pamela Franco.