En su entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva reveló que sí quería divorciarse de Pamela López, pero aparentemente no se ha podido avanzar en este procedimiento. “Hace tiempo le pedí el divorcio, conciliar en conjunto todo, pero no, no se me da una oportunidad”, fue lo que reveló el jugador en enero.

En medio de la situación de la expareja, Pamela López fue consultada por diferentes medios de comunicación sobre el proceso de divorcio con Christian Cueva y si el futbolista está enviando la manutención para sus hijos.

PUEDES VER: Pamela Franco responde al rechazo de Pamela López de hacer un show juntas

¿Qué dijo Pamela López sobre el divorcio?

El portal ‘Instarándula’ compartió recientes declaraciones de Pamela López en un evento público, donde la prensa le consultó a la animadora sobre su expareja Christian Cueva y el proceso de divorcio. Sin embargo, la trujillana negó que se haya opuesto a los trámites para su separación legal y aclaró que aún no ha iniciado.

“Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema. Aún no se ha avanzado en el tema de los alimentos, menos en el divorcio”, declaró la animadora ante las cámaras.

Poco después, Pamela López fue consultada insistentemente sobre el anillo de compromiso que supuestamente Christian Cueva le habría dado a Pamela Franco, a lo que la trujillana evitó hacer comentarios directos sobre el tema. “(No opino) Nada, me es indiferente, yo creo que eso es ya el tema de ellos”, detalló con firmeza.

PUEDES VER: Pamela López expone a Christian Cueva y revela que sigue sin cumplir con la pensión de sus hijos

¿Christian Cueva le está dando pensión de alimentos?

Por otro lado, Pamela López aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna pensión de alimentos para sus hijos por parte de Christian Cueva. A pesar de que el futbolista aseguró haber realizado depósitos en una cuenta del Banco de la Nación, su expareja desmintió esto.

“Yo desconozco eso porque a mí nunca me llegó ninguna notificación, es lo que él dice; igual es un poco absurdo, ¿no? A mi cuenta no llega nada, ni un centavo”, explicó detalladamente frente a la prensa.