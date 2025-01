Christian Cueva revela que no se casó enamorado. Foto: ATV

Christian Cueva revela que no se casó enamorado. Foto: ATV

Este lunes 27 de enero se compartió la entrevista que brindó Christian Cueva para el programa de Andrea Llosa, sin imaginar que el futbolista haría una impactante revelación. Según lo que detalló el futbolista para las cámaras de 'Andrea', su matrimonio con Pamela López no fue por amor.

Después de oficializar su romance con Pamela Franco, finalmente Christian Cueva decidió romper su silencio sobre su separación con Pamela López, detallando cómo conoció a la madre de sus hijos hace más de 12 años y la manera en la que concluyó su relación. El futbolista también confesó lo siguiente: “Ella era muy celosa, siempre teníamos esas diferencias, esas discusiones, ella ha sido una persona muy impulsiva”.

Christian Cueva no se casó enamorado

Luego de su separación con Pamela López, que fue en febrero de 2024, el futbolista Christian Cueva se animó a brindar las primeras declaraciones sobre su ruptura, ya que su expareja en su momento llegó a acusarlo de ‘mal padre’ y de haberla agredido física y psicológicamente.

“Para serte honesto, no me caso enamorado, con los mismos sentimientos del inicio de mi relación”, señaló ‘Aladino’ sobre su separación con López.

En esa misma línea, Christian Cueva intentó explicar que el único motivo por el que se casó con Pamela López en 2019, a pesar que no estaba enamorado, fue por mantener su familia unida. “Yo tenía mi tercera hijita, traté de proteger a mi familia, para seguir al lado de las personas que en su momento fueron importantes”, añadió en la entrevista.

Christian Cueva niega infidelidades

Por otro lado, Christian Cueva aprovechó las cámaras para negar tajantemente que haya engañado a Pamela López con algunas de las mujeres que nombró en una lista e hizo pública en una pasada entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’. Cuando Andrea Llosa le consultó si se involucró con Melissa Klug, Rosángela Espinoza o Chris Soifer, ‘Aladino’ negó tajantemente alguna infidelidad con ellas.

“Nosotros estábamos con compañeros, no tuve nada con Rosángela, ni con Melissa, ni con Chris. No fui infiel, sí tuve reuniones de amigos, pero nunca hubo nada. Yo le confesé que conocía a estas personas, nunca hubo chats, ni nada. A mí me da cólera porque ella se empeñó en decir que yo le fui infiel con tal persona. ¿Qué buscaba? Ninguna persona aguantaría eso”, sentenció el futbolista.