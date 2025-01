Pamela López casi siempre ha sido elogiada por su capacidad para superar adversidades. La influencer, conocida por su participación en videoclips de cumbia y como animadora de eventos, ha encontrado en estas actividades una manera de poder mantener a sus tres hijos, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva, con quien actualmente enfrenta un conflicto legal.

No obstante, su reciente aparición en la canción ‘Dile que no’, junto a Marisol y Leslie Shaw, generó polémica. Samuel Suárez, creador de Instarándula, no dudó en criticarla, dejando entrever que su desempeño fue lo más bajo del videoclip y señaló su falta de coordinación al momento de las coreografías.

Samu y la fuerte critica a Pamela López tras verla en video de Marisol y Leslie

Pamela López, Marisol y Leslie Shaw lanzaron la canción ‘Dile que no’, que ya acumula más de medio millón de vistas en YouTube. Aunque López no debutó como cantante, participó en los coros e interpretó el papel de una mujer a la que su expareja futbolista intenta reconquistar. En el videoclip, lució un traje dorado y realizó coreografías junto a las artistas y bailarines. Sin embargo, Samuel Suárez criticó su desempeño, señalando que la falta de ensayo en la trujillana habría dejado en evidencia su pobre coordinación y gestos de confusión al momento de las coreografías.

"Me da la impresión de que el video lo grabaron en un día, una tarde, porque hay muchas escenas donde ninguna coordinación en la coreografía. Si van a poner un edit, porque esto está editado, al menos pongan una donde las tres se vean coordinadas. Se ve que Pamela está por acá, la coreografía por acá, la mano por acá… si ves que se equivocan entonces no pongas esa parte. Han puesto hasta los errores, parece que fuera un borrador", dijo Samu de manera seria en Instarándula.

Luego, mostró las escenas en las que se observa una evidente descoordinación de López, a diferencia de Leslie Shaw y Marisol, quienes ejecutan los pasos de manera precisa. "A esto me refiero, Pamela estaba en otra, hay varias que pareciera que no han ensayado y se le nota en la cara, han puesto el blooper porque Leslie y Marisol si hacen, pero ponen las peores escenas de Pamela", sentenció.

Marisol defiende a Pamela López de las críticas

Marisol aclaró la participación de Pamela López en la canción 'Dile que no'. En una reciente transmisión en vivo, la cantante dejó en claro que su amiga no es cantante y que su contribución se limitó únicamente a los coros de la pieza musical. "Pamela no es cantante, solo hizo lo que pudo en los coros", afirmó Marisol con sinceridad. Además, la cumbiambera subrayó que Pamela no tiene intenciones de comenzar una carrera en la música. "Ella siempre menciona que nació con otro tipo de don, no busca cantar", agregó.

Además, Marisol destacó la importancia de la participación de Pamela en el proyecto, subrayando que, a pesar de su falta de experiencia musical, su presencia resultó ser un aporte significativo. Asimismo, aseguró que López desempeñó un papel crucial en la creación de la parte visual del videoclip y que solicitó recomendaciones para seleccionar su vestuario.