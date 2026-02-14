HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,360 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 14 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra:S/3,330
  • Venta: S/3,410

Scotiabank

  • Compra: S/3.310
  • Venta: S/3.448

BBVA

  • Compra: S/3,287
  • Venta: S/3,421
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tensión entre Estados Unidos y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Tensión entre Estados Unidos y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

LEER MÁS
Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

LEER MÁS
Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Rusia bloquea WhatsApp por presuntas violaciones de la ley en medio de una serie de restricciones de Putin contra redes sociales

¿Quién es Ju-ae, la joven hija de 13 años que Kim Jong-un habría elegido como su sucesora para pronto liderar Corea del Norte?

Economía

Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

Tensión entre Estados Unidos y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025