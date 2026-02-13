HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 13 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, viernes 13 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, viernes 13 de febrero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de febrero?

BBVA

  • Compra: S/3.277
  • Venta: S/3.432

Scotiabank

  • Compra: S/3.240
  • Venta: S/3.571

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.300
  • Venta: S/3.410
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BiPay recibe luz verde de la SBS y se perfila como nuevo rival de Yape en el mercado de pagos móviles

BiPay recibe luz verde de la SBS y se perfila como nuevo rival de Yape en el mercado de pagos móviles

LEER MÁS
Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

LEER MÁS
China rechaza declaraciones de EE. UU. respecto a la soberanía del megapuerto de Chancay

China rechaza declaraciones de EE. UU. respecto a la soberanía del megapuerto de Chancay

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 13 de febrero, según Jhan Sandoval

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Economía

Remate SUNAT 2026: marca Cinestar Multicines sale a subasta tras embargo por deudas

The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

Chancay: lo que necesita la ciudad para impulsar su desarrollo económico junto al puerto, según estudio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025