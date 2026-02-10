HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY11 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,420

BBVA

  • Compra: S/3,276
  • Venta: S/3,440

Scotiabank

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,448
