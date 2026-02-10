Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 11 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de febrero?

Banco de la Nación

Compra: S/3,310

Venta: S/3,420

BBVA

Compra: S/3,276

Venta: S/3,440

Scotiabank