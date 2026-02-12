Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, jueves 12 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, jueves 12 de febrero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de febrero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3,300
- Venta: S/3,410
Scotiabank
- Compra: S/3,240
- Venta: S/3,571
BBVA
- Compra: S/3,279
- Venta: S/3,433