Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, jueves 12 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, jueves 12 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, jueves 12 de febrero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,300
  • Venta: S/3,410

Scotiabank

  • Compra: S/3,240
  • Venta: S/3,571

BBVA

  • Compra: S/3,279
  • Venta: S/3,433
