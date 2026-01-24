Precio del dólar hoy, sábado 24 de enero de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 24 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 24 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,360 la venta.
Precio del dólar hoy, 24 de enero, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Banco de la Nación
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.410
BBVA
- Compra: S/3.291
- Venta: S/3.425
Scotiabank
- Compra: S/3.240
- Venta: S/3.571