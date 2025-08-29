HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto.
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, viernes 29 de agosto, en el Perú? El tipo de cambio de la moneda estadounidense se ubicó en S/3,550 al cierre de la jornada del 28 de agosto, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por su parte, la página web cuantoestáeldolar.pe indica que la cotización en el mercado paralelo es de S/3,520 la compra y S/3,540 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 29 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,543
  • Venta: S/3,561

Interbank

  • Compra: S/3,505
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,452
  • Venta: S/3,632

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,490
  • Venta: S/3,610

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eduardo Alfredo Guevara Dodds: “Concesión del proyecto de 7 regiones está pensada para usar gas peruano”

Eduardo Alfredo Guevara Dodds: “Concesión del proyecto de 7 regiones está pensada para usar gas peruano”

LEER MÁS
Hospital de Chalhuanca con retraso en construcción: obra en Apurímac registra 0,1% de avance a cuatro meses del inicio

Hospital de Chalhuanca con retraso en construcción: obra en Apurímac registra 0,1% de avance a cuatro meses del inicio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy, martes 6 de mayo: ¿en cuánto cerró el tipo de cambio, según BCRP?

Precio del dólar en Perú hoy, martes 6 de mayo: ¿en cuánto cerró el tipo de cambio, según BCRP?

LEER MÁS
Construcción inicia el 2025 en azul: crece 18% y marca su mejor desempeño en 12 años

Construcción inicia el 2025 en azul: crece 18% y marca su mejor desempeño en 12 años

LEER MÁS
"Presidenta (Dina Boluarte), dé una mirada a su región": Alcalde de Abancay reclama obras que el Gobierno central ignora

"Presidenta (Dina Boluarte), dé una mirada a su región": Alcalde de Abancay reclama obras que el Gobierno central ignora

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Perú gasta hasta tres veces menos en salud que Chile y un tercio de su población no tiene seguro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota