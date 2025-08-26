HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, martes 26 de agosto, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto.
Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,510 la compra y S/3,540 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,419
  • Venta: S/3,542

Interbank

  • Compra: S/3,701
  • Venta: S/3,570

BBVA

  • Compra: S/3,701
  • Venta: S/3,598

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,470
  • Venta: S/3,590

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 24 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 24 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 23 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 23 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

LEER MÁS
CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Reforma de pensiones en Perú podría durar solo dos años antes de derogarse

Reforma de pensiones en Perú podría durar solo dos años antes de derogarse

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Economía

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota