HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.


Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto.
Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, miércoles 27 de agosto, en el Perú? El tipo de cambio de la moneda estadounidense se ubicó en S/3,550 al cierre de la jornada del 26 de agosto, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por su parte, la página web cuantoestáeldolar.pe indica que la cotización en el mercado paralelo es de S/3,530 la compra y S/3,550 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,538
  • Venta: S/3,554

Interbank

  • Compra: S/3,495
  • Venta: S/3,590

BBVA

  • Compra: S/3,450
  • Venta: S/3,642

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,470
  • Venta: S/3,590

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 26 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi multa con más de S/360.000 a empresa que comercializaba papillas con altos índices de plomo que afectaron a un menor

Indecopi multa con más de S/360.000 a empresa que comercializaba papillas con altos índices de plomo que afectaron a un menor

LEER MÁS
Sigrid Bazán plantea crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

Sigrid Bazán plantea crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 25 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Economía

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota