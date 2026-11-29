ADEX atribuye el desplome a las medidas arancelarias de Estados Unidos. Además, 94 empresas que exportaron en 2025 no registraron envíos este año.

ADEX atribuye el desplome a las medidas arancelarias de Estados Unidos. Además, 94 empresas que exportaron en 2025 no registraron envíos este año. Composición LR/IA

Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería cayeron 53,4% entre enero y septiembre de 2026. En ese periodo, los envíos alcanzaron los US$43 millones 823.000, menos de la mitad de los US$94 millones registrados durante los mismos nueve meses del año pasado, de acuerdo con cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La contracción estuvo vinculada principalmente al retroceso de las ventas hacia Estados Unidos, principal destino de la joyería peruana. Según explicó el vicepresidente de ADEX, José Carlos Schroth Parra Del Riego, las medidas arancelarias impuestas por la actual administración estadounidense afectaron los despachos y dejaron en evidencia la dependencia del sector respecto de ese mercado.

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Durante la inauguración del VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería, el representante gremial advirtió que esta situación obliga a las empresas peruanas a buscar nuevos compradores en el exterior y reducir la concentración de sus ventas en un solo destino. El desafío no pasa únicamente por recuperar los pedidos perdidos, sino por construir una presencia comercial que pueda sostenerse frente a cambios en las condiciones internacionales.

Exportaciones de joyería peruana pierden más de la mitad de su valor

El retroceso también se refleja en la cantidad de empresas que consiguen mantenerse activas en el comercio exterior. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 190 compañías exportaron joyería, en su mayoría pequeños negocios. Sin embargo, 94 empresas que habían realizado envíos durante 2025 no registraron exportaciones en los primeros nueve meses de este año.

La situación muestra las dificultades que enfrenta el sector para sostener sus operaciones internacionales, especialmente entre los pequeños productores, que cuentan con menos recursos para buscar compradores, participar en ferias y adaptarse a las exigencias comerciales de otros países.

Schroth señaló que las empresas necesitan fortalecer su competitividad mediante el diseño, la innovación, la calidad y el desarrollo de marcas propias. Para ello, mencionó las ferias especializadas de Italia, Estados Unidos y Hong Kong como espacios para exhibir la oferta peruana, establecer contactos comerciales y explorar nuevos mercados. También destacó el aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú.

Joyería peruana busca nuevos mercados ante menor demanda de EE.UU.

La diversificación comercial, sin embargo, no depende solamente de encontrar compradores. Los mercados internacionales también exigen mayores garantías sobre la procedencia de las materias primas utilizadas en la fabricación de las joyas.

En esa línea, ADEX advirtió que la trazabilidad se ha convertido en una condición cada vez más exigida por los compradores. Este concepto se refiere a la posibilidad de identificar y demostrar el origen de los metales preciosos empleados en cada producto, así como las condiciones bajo las cuales fueron obtenidos.

El tema vincula directamente a la industria joyera con la actividad minera nacional. Ante el próximo vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el debate sobre el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), Schroth planteó que la formalización debe facilitar la incorporación de pequeños productores a cadenas de suministro que puedan acreditar el origen de sus insumos.

Formalización minera condiciona el acceso de las joyas peruanas al exterior

Para el gremio exportador, establecer mayores exigencias no será suficiente si los pequeños mineros no cuentan con mecanismos para integrarse a circuitos comerciales formales. La disponibilidad de oro y otros metales en el país no garantiza por sí sola que las empresas joyeras puedan utilizarlos y comercializar sus productos en mercados que exigen información verificable sobre toda la cadena de suministro.

Pese a la caída de los envíos, ADEX considera que el Perú tiene potencial para desarrollar una industria joyera de mayor valor agregado, apoyada en sus metales preciosos, tradición orfebre y conocimientos artesanales. La apuesta del sector es incorporar tecnología, capacitación e innovación para dejar de competir únicamente por la disponibilidad de materias primas y posicionar productos diferenciados en segmentos de mayor valor del mercado internacional.

El VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería de ADEX se realizó el 26 y 27 de noviembre en el hotel Hilton Lima Miraflores, con conferencias, talleres técnicos y paneles sobre diseño, tecnología, sostenibilidad, cultura exportadora y posicionamiento de marca.