Billeteras digitales en Perú ganan terreno: concentrarían 50% del valor de los pagos en comercios al 2030

Las billeteras digitales en Perú podrían alcanzar el 50% de las transacciones en comercios hacia 2030, según el BCP, incrementando su uso desde el 38% actual.

Las billeteras digitales en Perú podrían alcanzar el 50% de las transacciones en comercios hacia 2030, según el BCP, incrementando su uso desde el 38% actual. Composición LR/ IA

Las billeteras digitales siguen ganando espacio entre los medios de pago utilizados por los peruanos y podrían concentrar el 50% del valor de las transacciones en comercios hacia 2030, frente al 38% actual. En paralelo, la inteligencia artificial (IA) empieza a cambiar la forma en que los bancos atienden a sus clientes, desde ofrecerles un trato más personalizado hasta responder sus consultas con mayor rapidez y crear nuevos productos.

Ambos cambios muestran que la banca se transforma en algo más que pagar con el celular. Los bancos buscan usar la tecnología para simplificar operaciones y adaptar sus servicios a cada cliente, pero el éxito de ese giro dependerá también de cuánto estén dispuestos y preparados los usuarios para aprovecharla.

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Estas cifras fueron presentadas por el Banco de Crédito del Perú (BCP) en su conferencia sobre las tendencias que redefinirán la banca al 2030. Rafael Lemor, gerente del Área de Inteligencia Artificial de Credicorp, indicó que la IA permitirá a los bancos desarrollar soluciones para sus clientes con mayor rapidez.

Billeteras digitales se acercan al efectivo como medio de pago en Perú

Una encuesta de Ipsos Perú a consumidores urbanos muestra la dimensión que ha alcanzado este cambio. El 87% de los entrevistados de zonas urbanas declaró utilizar efectivo, mientras que el 83% señaló que recurría a billeteras digitales. La tarjeta de débito registró un 37% y las tarjetas de crédito, un 12%.

Como se sabe, estas aplicaciones permiten realizar pagos y transferencias desde el celular sin necesidad de llevar dinero físico o utilizar una tarjeta en cada operación. Su expansión también ha multiplicado las alternativas disponibles para pequeños comercios y consumidores que necesitan resolver transacciones cotidianas de manera rápida.

Dentro de este segmento, Yape es la billetera más usada en la encuesta y el 79% de los consultados dijo usarla frente al 26% que mencionó Plin. Pero el efectivo todavía va un poco más adelante que las billeteras en conjunto.

Pagos digitales podrían concentrar el 50% de las transacciones en comercios

Según el Global Payments Report 2026, la participación de las billeteras digitales en el valor de las transacciones realizadas en puntos de venta en Perú podría aumentar del 38% al 50% hacia 2030. De cumplirse la proyección, estos medios canalizarían la mitad del valor de los pagos presenciales.

El avance se produce a la par de la expansión de las compras por internet, donde las billeteras también toman la delantera. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, su uso para compras en línea se ha mantenido por encima de otros medios de pago durante los últimos años.

La mayor presencia de estas herramientas modifica tanto la experiencia de los consumidores como las necesidades de los negocios, que deben ofrecer alternativas para cobrar en distintos canales.

La siguiente etapa de esta transformación también pasa por la inteligencia artificial. Lemor señaló que su impacto en la banca no necesariamente se medirá a través de una cifra única de productividad, sino en la capacidad de desarrollar y ofrecer soluciones en menos tiempo.

"Si antes podíamos generar productos y sacar cinco productos nuevos al año, de repente podemos sacar cinco productos nuevos en la semana", sostuvo.

El ejecutivo también planteó que la IA puede facilitar una atención más cercana y soluciones ajustadas a las necesidades de cada usuario, en lugar de ofrecer productos genéricos.

Adopción de IA en Perú plantea un reto de educación digital

La adopción de la inteligencia artificial generativa todavía avanza a un ritmo menor en Perú que en otros países de la región. En junio de 2026, el 17,3% de los peruanos de entre 15 y 64 años había utilizado estas herramientas, frente al 33% de Colombia y el 25,9% de Brasil, según la presentación de Credicorp. Para Lemor, las entidades financieras pueden ayudar a reducir esa diferencia si incorporan la enseñanza de estas tecnologías a sus iniciativas de educación para los usuarios.

A su juicio, las entidades financieras pueden contribuir a cerrar esa brecha mediante la capacitación de sus usuarios. Recordó que, durante la transformación digital, el sector impulsó programas de educación financiera y consideró que ahora corresponde avanzar también en la enseñanza de herramientas de IA.

"Si logramos que más peruanos utilicen esta tecnología, se va a beneficiar todo el país", afirmó.

Mientras las billeteras digitales ganan terreno en los pagos en comercios, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la atención al cliente y el desarrollo de productos financieros. Aunque avanzan por caminos distintos, ambas tecnologías están cambiando la relación entre las entidades financieras y sus usuarios.