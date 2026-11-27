El debate sobre la continuidad del Reinfo y los cambios al proceso de formalización minera vuelve a poner en discusión el papel del Congreso frente a la minería ilegal.

El debate sobre la continuidad del Reinfo y los cambios al proceso de formalización minera vuelve a poner en discusión el papel del Congreso frente a la minería ilegal. Composición LR/Congreso de la República del Perú

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, pidió poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cuestionó que el Congreso todavía no avance con la discusión de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para regular esta actividad.

Durante una entrevista exclusiva con La República en CADE Ejecutivos 2026, el dirigente empresarial sostuvo que el mecanismo de formalización ha contribuido a la expansión de actividades ilegales y consideró que el país debe avanzar hacia un nuevo marco normativo para el sector.

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"El Reinfo tiene que terminar. Eso ya es un clamor porque todo lo que ha creado el Reinfo es ilegalidad a todo nivel", manifestó James.

El pronunciamiento se produce cuando el plazo vigente del proceso de formalización minera integral está previsto hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que entre en vigor la Ley MAPE y su reglamento antes de esa fecha. En paralelo, el Congreso ha recibido nuevas iniciativas que buscan prolongar la vigencia del registro, lo que reabre la discusión sobre el futuro de los mineros que todavía no completan los requisitos para formalizar sus actividades.

SNI pide avanzar con una nueva regulación

James cuestionó que la propuesta del Ejecutivo todavía no avance en el Parlamento y pidió que se retome su discusión. Consideró que el país debe dejar atrás el mecanismo actual y establecer reglas que permitan enfrentar las actividades ilegales vinculadas al sector minero.

"El ministro de Energía y Minas ha presentado una ley MAPE que lamentablemente todavía no se está viendo en el Congreso porque la comisión encargada no lo está haciendo y creo que ya es hora de una vez por todas de terminar con este sistema que ha sido nefasto para el país", sostuvo.

La definición sobre la continuidad del Reinfo y el avance de la Ley MAPE se mantienen entre los asuntos pendientes del debate legislativo minero, ante el vencimiento del plazo vigente a fines de 2026 y las nuevas propuestas para prolongar el proceso de formalización.

Congreso plantea nuevas ampliaciones del Reinfo

Entre las iniciativas presentadas en las últimas semanas figuran propuestas para extender el proceso de formalización hasta 2028, 2029 y 2030. Los proyectos plantean distintos plazos y condiciones para mantener a los operadores dentro del registro, mientras se desarrolla una nueva regulación para la pequeña minería y minería artesanal.

Una de las propuestas plantea prolongar el proceso hasta el 31 de diciembre de 2028 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Otra iniciativa presentada por integrantes de Juntos por el Perú propone extenderlo hasta 2029, mientras que un proyecto de la misma bancada busca llevar la vigencia hasta 2030.

Estas iniciativas todavía deben seguir su trámite legislativo y no modifican por sí mismas el plazo actualmente vigente. Su presentación se produce en medio de las demandas de grupos de mineros que buscan mantener la continuidad del proceso de formalización y de las posiciones que cuestionan una nueva prórroga del registro.

¿Qué plantea la Ley MAPE del Ejecutivo?

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo busca establecer un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, con un régimen ordinario permanente y un mecanismo de consolidación para quienes se encuentran en el proceso de formalización.

El proyecto contempla una etapa de consolidación de 18 meses, hasta el 30 de junio de 2028, para que los operadores que cumplan las condiciones puedan completar los requisitos pendientes y pasar al régimen ordinario. La iniciativa también propone establecer nuevas reglas para la actividad y modificar el esquema bajo el cual se desarrolla actualmente el proceso de formalización.

La discusión de esta propuesta se mantiene pendiente en el Congreso, donde las iniciativas de ampliación del Reinfo y el nuevo marco regulatorio para la pequeña minería deben definir qué ocurrirá con los operadores que no culminen sus trámites antes del vencimiento del registro.