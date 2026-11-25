Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, alertó que la actividad ilegal amenaza las inversiones y concesiones mineras.

Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, alertó que la actividad ilegal amenaza las inversiones y concesiones mineras. Difusión

La minería ilegal ha alcanzado una dimensión que ya compite con la producción formal de oro en el Perú. Así lo advirtió Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en una entrevista exclusiva con La República durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2026. El representante empresarial alertó que esta actividad se ha convertido en una amenaza para las inversiones privadas, las concesiones mineras y la seguridad en distintas regiones del país.

"El incremento es tal que hoy en día la minería ilegal es el primer productor de oro del país. Entonces tenemos que frenar esto", manifestó Quijandría al ser consultado sobre el impacto de esta actividad en el sector. El organismo también identificó que el Perú se ha convertido en el mayor exportador de oro ilegal de la región.

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Según el FMI, la minería ilegal afecta una cartera estimada de US$12.000 millones en proyectos mineros, lo que pone en riesgo uno de los principales motores de la inversión privada y del crecimiento económico peruano.

Minería ilegal amenaza concesiones e inversiones

Quijandría explicó que uno de los principales problemas para las empresas mineras es la invasión de concesiones por parte de operadores ilegales. Detalló que una compañía puede adquirir derechos sobre un terreno, financiar trabajos de exploración y realizar estudios para identificar el potencial geológico de una zona, pero termina afectada por la presencia de mineros que operan al margen de la ley.

El dirigente cuestionó que algunos operadores utilicen su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para permanecer en áreas donde existen inversiones formales.

"Eso es más que competencia ilegal, eso es un robo", sostuvo el vicepresidente de la SNMPE.

Afirmó que estas invasiones afectan directamente los recursos que las empresas destinan a la exploración, así como el conocimiento geológico que desarrollan durante años para identificar nuevos yacimientos. El problema, añadió, no se limita a la disputa por los terrenos o las concesiones.

"En seguridad, porque trae consigo otras actividades ilícitas como la extorsión, como la trata de personas, como la violencia, el uso de explosivos", señaló al explicar las consecuencias de la expansión de la minería ilegal.

En ese escenario, consideró necesario que el Estado fortalezca las medidas para frenar estas actividades y evitar que continúen afectando las operaciones formales y la seguridad ciudadana.

SNMPE pide al Congreso aprobar la Ley MAPE y evitar otra prórroga del Reinfo

Frente al avance de la minería ilegal, Quijandría sostuvo que una de las medidas más urgentes es que el Congreso discuta y apruebe una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). A su juicio, el régimen común de formalización puede resultar engorroso para los pequeños productores que realmente tienen intención de desarrollar actividades dentro de la legalidad.

El vicepresidente de la SNMPE cuestionó que el Legislativo no avance con la discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y advirtió que la falta de una nueva regulación no debería convertirse en un argumento para extender nuevamente el Reinfo.

"No podemos simplemente decir porque no discutimos una Ley MAPE vamos a tener que prorrogar nuevamente el Reinfo. Eso no es aceptable", afirmó en diálogo con La República.

El dirigente señaló que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados debe asumir la discusión como una prioridad y establecer un régimen que facilite la formalización de los mineros artesanales y pequeños productores que cumplan con las condiciones exigidas.

"Tiene que discutirse una Ley MAPE. De hecho, ya pasaron los plazos para que el Congreso discuta el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que fue presentado en carácter de urgencia", agregó.

Sobre el plazo de formalización hasta junio de 2028, consideró que el proceso podría avanzar con mayor rapidez. No obstante, indicó que, si el Ejecutivo ha determinado ese periodo, corresponde a las autoridades garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.