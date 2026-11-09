Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

¿Teletrabajo y tolerancia por el paro de transporte del martes 10 de noviembre? Esto señala el MTPE

Más de 50 empresas paralizarían sus labores para sumarse a la protesta que busca llegar al Congreso. Conoce las últimas disposiciones adoptadas por el MTPE para los trabajadores frente a la convocatoria.

Paro de transporte 10 de noviembre
Paro de transporte 10 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

Lima Metropolitana vivirá una nueva jornada de movilización luego de que la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocara un paro de transporte ante la ola de violencia que enfrenta el sector. Más de 50 empresas se sumarían a la manifestación, prevista para este martes 10 de noviembre.

La medida podría complicar el desplazamiento de ciudadanos en la capital, por lo que muchos se preguntan si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto algunas facilidades para no afectar su jornada laboral. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

Puedes ver

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

lr.pe

¿Habrá teletrabajo y tolerancia por el paro de transporte de este martes 10 de noviembre?

El MTPE por el momento no se ha pronunciado sobre el paro de transportes que se realizará este 10 de noviembre en Lima Metropolitana. Se desconoce si el sector está considerando exhortar a los empleadores a priorizar el teletrabajo o a brindar tolerancia en las horas de ingreso a sus trabajadores.

LR Focus

En ocasiones anteriores, la cartera sí realizó este tipo de recomendaciones a las empresas debido a las dificultades que podría tener el personal para transportarse a su centro de labores. No obstante, esta vez no existe un comunicado oficial del ministerio y fuentes de La República informaron que por ahora no se ha evaluado aplicar este tipo de medidas.

¿Dónde y a qué hora será la concentración del paro de transportistas este 10 de noviembre?

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó que la concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. El punto está ubicado a la altura del paradero Acho de la concurrida avenida Vía de Evitamiento, la cual conecta diversos distritos de la capital.

Según el dirigente, más de 50 empresas de transporte público, cuyas unidades cubren rutas en Lima Sur, Lima Norte y distritos de Lima Este como San Juan de Lurigancho y Ate, se sumarían a esta medida de protesta para exigir acciones contra las extorsiones y los ataques que afectan al sector.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UCV y la Fundación Real Madrid promueven su alianza educativa

Mario Hart fue captado en aparente estado de ebriedad tras celebrar su soltería: “Uno tiene derecho a divertirse”

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

Sociedad

¿Habrá clases virtuales por el paro de transporte del martes 10 de noviembre? Esto dice el Minedu

Más de 58 pobladores afrontan denuncias tras conflicto por actividad minera en Cajamarca: ''Seguimos criminalizados''

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

“Íber Maravi no estuvo en el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán”

Prestar cuentas bancarias para recibir dinero de extorsiones será castigado con hasta 15 años de cárcel

Fujimori faltará a última misa del papa León XIV y a su despedida, si se aprueba su viaje a China y Japón