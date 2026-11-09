¿Teletrabajo y tolerancia por el paro de transporte del martes 10 de noviembre? Esto señala el MTPE Más de 50 empresas paralizarían sus labores para sumarse a la protesta que busca llegar al Congreso. Conoce las últimas disposiciones adoptadas por el MTPE para los trabajadores frente a la convocatoria.

Lima Metropolitana vivirá una nueva jornada de movilización luego de que la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocara un paro de transporte ante la ola de violencia que enfrenta el sector. Más de 50 empresas se sumarían a la manifestación, prevista para este martes 10 de noviembre.

La medida podría complicar el desplazamiento de ciudadanos en la capital, por lo que muchos se preguntan si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto algunas facilidades para no afectar su jornada laboral. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

¿Habrá teletrabajo y tolerancia por el paro de transporte de este martes 10 de noviembre?

El MTPE por el momento no se ha pronunciado sobre el paro de transportes que se realizará este 10 de noviembre en Lima Metropolitana. Se desconoce si el sector está considerando exhortar a los empleadores a priorizar el teletrabajo o a brindar tolerancia en las horas de ingreso a sus trabajadores.

En ocasiones anteriores, la cartera sí realizó este tipo de recomendaciones a las empresas debido a las dificultades que podría tener el personal para transportarse a su centro de labores. No obstante, esta vez no existe un comunicado oficial del ministerio y fuentes de La República informaron que por ahora no se ha evaluado aplicar este tipo de medidas.

¿Dónde y a qué hora será la concentración del paro de transportistas este 10 de noviembre?

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó que la concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. El punto está ubicado a la altura del paradero Acho de la concurrida avenida Vía de Evitamiento, la cual conecta diversos distritos de la capital.

Según el dirigente, más de 50 empresas de transporte público, cuyas unidades cubren rutas en Lima Sur, Lima Norte y distritos de Lima Este como San Juan de Lurigancho y Ate, se sumarían a esta medida de protesta para exigir acciones contra las extorsiones y los ataques que afectan al sector.