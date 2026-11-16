Ingreso de trabajadores rurales equivale a solo el 47,9% del urbano

Informe del INEI señala que las oportunidades laborales y las condiciones de empleo varían según el lugar y la actividad económica.

Informe del INEI señala que las oportunidades laborales y las condiciones de empleo varían según el lugar y la actividad económica. Composición LR/IA

El ingreso promedio mensual de los trabajadores rurales llegó a S/1.029,10 entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que en las zonas urbanas alcanzó los S/2.149,40, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto significa que quienes trabajan en el campo perciben, en promedio, menos de la mitad de los ingresos de los ocupados en las ciudades, con una diferencia de S/1.120,30 al mes.

La distancia se mantiene en un contexto de recuperación de los ingresos laborales a nivel nacional. En el periodo analizado, el promedio mensual del país se ubicó en S/1.982,50, lo que representó un incremento de 7,2% —equivalente a S/133— respecto de los doce meses anteriores. Aunque el ingreso rural avanzó a una tasa mayor, de 9,2%, el aumento fue de S/86,40, por debajo de los S/132,90 adicionales registrados en el ámbito urbano.

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Trabajadores con primaria o menor nivel educativo ganan menos de S/1.000

El nivel educativo también marca diferencias importantes en los ingresos laborales. La población ocupada con educación superior universitaria registró un promedio mensual de S/3.388,90, mientras que quienes tenían primaria o un nivel educativo menor percibieron S/984,70. La distancia entre ambos grupos fue de S/2.404,20.

En una posición intermedia se ubicaron los trabajadores con educación superior no universitaria, cuyo ingreso promedio llegó a S/2.089, y aquellos que alcanzaron educación secundaria, con S/1.555,30. Así, los ingresos laborales también presentan diferencias importantes según la formación alcanzada.

Las brechas no solo se observan por nivel educativo. Al comparar los resultados por actividad económica, también aparecen contrastes tanto en los ingresos percibidos como en su evolución durante el último año.

Construcción registra el mayor ingreso mensual, con S/2.367

Los trabajadores de Construcción percibieron el ingreso promedio mensual más alto, con S/2.367 entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Les siguieron los ocupados en Servicios, con S/2.348,20, y Manufactura, con S/2.027,90. En Comercio, el promedio fue de S/1.747,10, mientras que en Agricultura, Pesca y Minería llegó a S/1.194.

Sin embargo, los mayores ingresos no coincidieron necesariamente con los mayores incrementos. Comercio registró el avance más alto, de 8,6%, equivalente a S/137,60 adicionales. En Servicios, el aumento fue de 6,8% (S/149,10); en Construcción, de 6,5% (S/144,20); y en Agricultura, Pesca y Minería, de 6,2% (S/69,50). Manufactura tuvo el menor crecimiento porcentual, con 4% (S/77,30).

Ingreso de las mujeres equivale al 76,7% del que reciben los hombres

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el ingreso promedio mensual de las mujeres representó el 76,7% del que percibieron los hombres. Aunque ambos grupos registraron aumentos frente al periodo anterior, la diferencia entre sus ingresos se mantuvo: el incremento fue de 8,2% para las trabajadoras y de 6,8% para los trabajadores.

En términos nominales, el ingreso de las mujeres aumentó S/128,10 al mes, mientras que el de los hombres subió S/139,60. Es decir, pese a que ellas registraron un mayor crecimiento porcentual, el incremento en soles fue S/11,50 menor que el de ellos.

Trabajadores de 25 a 44 años registraron el mayor aumento de ingresos

Por grupo de edad, los trabajadores de 25 a 44 años registraron el mayor incremento de sus ingresos durante el periodo analizado. El avance fue de 7,7%, equivalente a S/153,10 adicionales al mes, según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI.

Entre los menores de 25 años, el ingreso promedio aumentó 7,4%, lo que representó S/87,90 más. En la población de 45 años a más, el incremento fue de 6,8%, equivalente a S/126,10. Los tres grupos registraron aumentos significativos.