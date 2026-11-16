Papa León XIV se despide del Perú: pontífice culmina su gira en Sudamérica y parte rumbo a Roma Entre aplausos y gestos de emoción, el Santo Padre fue despedido del país antes de abordar el avión en el Grupo Aéreo N° 8 que lo llevará de regreso a Roma para continuar con sus actividades.

El papa León XIV vivió instantes de emoción antes de dejar el Perú. El Santo Padre fue despedido entre aplausos, cánticos y gestos de emoción al abordar el avión en el Grupo Aéreo N° 8 de la Base Aérea del Callao que lo llevará de retorno a Roma, luego de culminar su gira apostólica por Sudamérica.

Su arribo a la base militar se dio alrededor de las 2.00 p. m. En el lugar, fue recibido por diversas autoridades políticas y religiosas, así como por un coro de niños que entonó la canción “Compraré”, la última que el Santo Padre escuchó en Perú antes de subir las escaleras hacia el avión que lo llevará al Vaticano.

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Fin de su gira por Sudamérica

La partida del sumo pontífice puso fin a su visita apostólica por Sudamérica, que duró 12 días, pasando antes por Uruguay y Argentina. En su recorrido por el Perú, León XIV visitó la costa, sierra y selva, dejando momentos muy emotivos y reencuentros que marcaron su regreso a la tierra donde pasó casi 40 años de vida pastoral.

El Santo Padre tiene previsto llegar al aeropuerto de Roma-Fiumicino, en Italia, el martes 17 de noviembre de 2026 a las 10:25 a. m. (hora local). Tras su arribo, el pontífice se dirigirá de vuelta al Vaticano para descansar y retomar gradualmente sus responsabilidades habituales al frente de la Iglesia católica.

Papa León XIV retomará actividades en Roma

Según la agenda de la Santa Sede, el miércoles 18 habrá una audiencia general a las 10.00 a. m. y una jornada de dedicación de la Basílica de San Pedro, Apóstol - Santa Misa, a las 5.00 p. m. Además, se contemplan más actividades entre el 22 y 29 de noviembre.