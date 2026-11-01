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Economía

Inflación en Lima supera el 5% y se aleja de la proyección del BCRP: alimentos y transporte presionan los precios

El alza de productos básicos como el choclo y el bonito llevó a la inflación limeña a su nivel más alto desde agosto de 2023. La tasa anual llegó al 5,25%, mientras que los precios del transporte acumulan un incremento cercano al 16%.

Los alimentos concentraron el 68% del incremento mensual, con el bonito y el choclo liderando los aumentos de precio.
Los alimentos concentraron el 68% del incremento mensual, con el bonito y el choclo liderando los aumentos de precio.Composición LR/Andina
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La inflación en Lima Metropolitana volvió a acelerarse en octubre y alcanzó una variación anual de 5,25%, el nivel más alto desde agosto de 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos, aunque el transporte también presionó el presupuesto de los hogares debido al aumento de los combustibles y las tarifas de algunos servicios.

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En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, con lo que acumuló una variación de 4,88% entre enero y octubre. La cifra anual se ubicó por encima del 4,2% que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó para la inflación al cierre de 2026.

La inflación en Lima Metropolitana volvió a acelerarse en octubre y alcanzó una variación anual de 5,25%

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Alimentos concentraron más de dos tercios del alza de octubre

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima. Dentro de esta división, el bonito tuvo la mayor incidencia en el IPC, con un alza de 26,9% en su precio, seguido del choclo, que registró el mayor incremento porcentual, de 45,29%.

También subieron con fuerza la zanahoria y la arveja verde, mientras que el pescado acumuló un incremento de 11,7% en octubre. El INEI atribuyó la menor oferta de productos hidrobiológicos a los oleajes anómalos en el litoral y al calentamiento del mar. En el caso del choclo, incidió también el mayor costo de los fertilizantes.

Por el contrario, bajaron los precios de los huevos, el pollo, el tomate y la papaya, aunque estas reducciones no compensaron el impacto de los alimentos que presionaron al alza el indicador.

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima.

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima.

El transporte acumula una subida de casi 16% en doce meses

Después de los alimentos, el transporte fue uno de los rubros que más contribuyó a la inflación de octubre. Sus precios aumentaron 0,77% y representaron el 18,42% de la variación mensual del indicador, en un mes en el que se encarecieron tanto los combustibles como algunos servicios de traslado de pasajeros.

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Entre los principales incrementos figuraron el gas licuado de petróleo vehicular (GLP), con 5,8%, y el gasohol, con 3,8%, mientras que el diésel subió 1,7%. El INEI relacionó estas variaciones con el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, que también repercutió en otros componentes de la movilidad.

A ello se sumaron las tarifas de los pasajes aéreos internacionales, que aumentaron 4,4%, y los nacionales, con 3,7%; el transporte en ómnibus interprovincial subió 3,1%, mientras que el servicio de taxi avanzó 0,8%.

Con estos resultados, el transporte acumuló una inflación de 15,75% en los últimos doce meses, una presión que se refleja en los gastos cotidianos de quienes necesitan movilizarse dentro y fuera de la capital.

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Gas, electricidad y otros servicios también presionaron el gasto familiar

El encarecimiento también alcanzó otros gastos del hogar. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 0,39% en octubre, impulsada por el gas doméstico, que aumentó 0,9%, y las tarifas eléctricas, que avanzaron 0,5% tras el ajuste aplicado el 4 de octubre.

A ello se sumó el alza de 0,22% en restaurantes y hoteles, cuyos precios acumularon un incremento de 4,49% en los últimos doce meses.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó 0,16% en octubre, muy por debajo del 0,57% del índice general. Esta brecha evidencia que el encarecimiento de los alimentos y los combustibles fue determinante en el resultado del mes y golpeó directamente gastos cotidianos de las familias.

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