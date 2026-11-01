Inflación en Lima supera el 5% y se aleja de la proyección del BCRP: alimentos y transporte presionan los precios

Los alimentos concentraron el 68% del incremento mensual, con el bonito y el choclo liderando los aumentos de precio.

Los alimentos concentraron el 68% del incremento mensual, con el bonito y el choclo liderando los aumentos de precio. Composición LR/Andina

La inflación en Lima Metropolitana volvió a acelerarse en octubre y alcanzó una variación anual de 5,25%, el nivel más alto desde agosto de 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos, aunque el transporte también presionó el presupuesto de los hogares debido al aumento de los combustibles y las tarifas de algunos servicios.

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En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, con lo que acumuló una variación de 4,88% entre enero y octubre. La cifra anual se ubicó por encima del 4,2% que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó para la inflación al cierre de 2026.

La inflación en Lima Metropolitana volvió a acelerarse en octubre y alcanzó una variación anual de 5,25%

Alimentos concentraron más de dos tercios del alza de octubre

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima. Dentro de esta división, el bonito tuvo la mayor incidencia en el IPC, con un alza de 26,9% en su precio, seguido del choclo, que registró el mayor incremento porcentual, de 45,29%.

También subieron con fuerza la zanahoria y la arveja verde, mientras que el pescado acumuló un incremento de 11,7% en octubre. El INEI atribuyó la menor oferta de productos hidrobiológicos a los oleajes anómalos en el litoral y al calentamiento del mar. En el caso del choclo, incidió también el mayor costo de los fertilizantes.

Por el contrario, bajaron los precios de los huevos, el pollo, el tomate y la papaya, aunque estas reducciones no compensaron el impacto de los alimentos que presionaron al alza el indicador.

El encarecimiento de los alimentos concentró el 68% del aumento mensual de la inflación en Lima.

El transporte acumula una subida de casi 16% en doce meses

Después de los alimentos, el transporte fue uno de los rubros que más contribuyó a la inflación de octubre. Sus precios aumentaron 0,77% y representaron el 18,42% de la variación mensual del indicador, en un mes en el que se encarecieron tanto los combustibles como algunos servicios de traslado de pasajeros.

Entre los principales incrementos figuraron el gas licuado de petróleo vehicular (GLP), con 5,8%, y el gasohol, con 3,8%, mientras que el diésel subió 1,7%. El INEI relacionó estas variaciones con el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, que también repercutió en otros componentes de la movilidad.

A ello se sumaron las tarifas de los pasajes aéreos internacionales, que aumentaron 4,4%, y los nacionales, con 3,7%; el transporte en ómnibus interprovincial subió 3,1%, mientras que el servicio de taxi avanzó 0,8%.

Con estos resultados, el transporte acumuló una inflación de 15,75% en los últimos doce meses, una presión que se refleja en los gastos cotidianos de quienes necesitan movilizarse dentro y fuera de la capital.

Gas, electricidad y otros servicios también presionaron el gasto familiar

El encarecimiento también alcanzó otros gastos del hogar. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 0,39% en octubre, impulsada por el gas doméstico, que aumentó 0,9%, y las tarifas eléctricas, que avanzaron 0,5% tras el ajuste aplicado el 4 de octubre.

A ello se sumó el alza de 0,22% en restaurantes y hoteles, cuyos precios acumularon un incremento de 4,49% en los últimos doce meses.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó 0,16% en octubre, muy por debajo del 0,57% del índice general. Esta brecha evidencia que el encarecimiento de los alimentos y los combustibles fue determinante en el resultado del mes y golpeó directamente gastos cotidianos de las familias.