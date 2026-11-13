Bolsa de Valores de Lima: ¿el impuesto a las ganancias bursátiles le resta competitividad frente a Chile y Colombia?

Quien decide invertir sus ahorros en acciones no solo debe calcular cuánto podría ganar si una empresa aumenta su valor, también necesita saber qué parte de esa rentabilidad terminará pagando en impuestos. Ese costo cambia según el mercado elegido y, en el caso peruano, las reglas tributarias dejaron de ofrecer un beneficio que durante varios años buscó incentivar las operaciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Hoy, una persona que invierte en el país encuentra condiciones distintas a las que ofrecen otras plazas de la región.

Desde enero de 2024, las personas naturales que obtienen ganancias por la venta de acciones sujetas al régimen general pagan una tasa efectiva del 5%, luego de que venciera la exoneración que liberaba de este impuesto a determinadas operaciones bursátiles.

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Colombia mantiene una exención para ciertas ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en bolsa y Chile eliminará desde enero de 2027 el impuesto del 10% que aplica a determinadas operaciones.

Para Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, abogado tributarista y director de la Maestría en Tributación de la UPC, el Perú debería recuperar la exoneración, pues mantener gravadas estas operaciones puede llevar a que los capitales busquen mercados con mejores condiciones fiscales. "Los capitales son muy volátiles y se van a colocar obviamente donde haya ventajas tributarias", advirtió a La República.

David Bravo, especialista en derecho tributario y socio principal de EBS Abogados, también considera que el régimen peruano coloca a la BVL en desventaja frente a Chile y Colombia. Sin embargo, advierte que el impuesto no es el único elemento que determina la decisión de los grandes inversionistas, quienes también evalúan la liquidez de la bolsa, la cantidad de empresas disponibles para invertir y la estabilidad política del país.

Bolsa de Valores de Lima cobra 5% por ganancias tras vencer la exoneración

Hasta el 31 de diciembre de 2023, determinadas ganancias obtenidas por personas naturales mediante la venta de acciones y otros valores negociados en la BVL podían acceder a una exoneración del Impuesto a la Renta, contemplada en la Ley N.º 30341. Para acogerse al beneficio, las operaciones debían realizarse a través de un mecanismo centralizado supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y cumplir requisitos como el de presencia bursátil. La norma también contemplaba un límite de 100 UIT de ganancias por ejercicio.

Con el vencimiento de la disposición, desde enero de 2024 las operaciones que no califican para otro supuesto de exoneración quedaron sujetas al pago del impuesto, con una tasa efectiva del 5% para las personas naturales. En términos prácticos, si un inversionista compra acciones y luego las vende con una utilidad de S/1.000, deberá destinar S/50 al pago del tributo, siempre que la operación esté comprendida en este régimen.

Para Bravo, la pérdida del beneficio afecta especialmente a quienes recién comienzan a invertir, pues el impuesto reduce el rendimiento de sus operaciones y puede restar atractivo a la compra directa de acciones.

“Hoy no hay nada que ampliar: para la venta de acciones en la BVL por personas naturales no hay exoneración vigente”, precisa.

Pantigoso cuestiona, además, que se grave la compraventa de acciones cuando las empresas emisoras ya pagan Impuesto a la Renta por sus utilidades y los accionistas también tributan cuando reciben dividendos. Desde su perspectiva, mantener impuestos en distintas etapas vinculadas a una misma actividad económica puede elevar el costo de invertir y desincentivar que los ahorros se canalicen hacia el mercado bursátil.

“Las acciones que tienen los accionistas de las empresas, en la compra y venta de acciones, no deberían ya gravarse, porque finalmente la empresa ya pagó primero. Nosotros gravamos los dividendos también”, sostuvo.

El tributarista considera que el efecto de una exoneración tampoco debe medirse únicamente por el impuesto que deja de pagar una persona. La participación de inversionistas minoristas puede movilizar recursos que, en conjunto, contribuyan al financiamiento empresarial. “A través de las pequeñas inversiones se suma una gran inversión final”, señaló.

Chile eliminará el impuesto del 10% a determinadas ganancias bursátiles desde 2027

La diferencia con el mercado peruano se ampliará desde enero de 2027, cuando entre en vigor la Ley chilena N.º 21.850, que elimina el impuesto único del 10% aplicado a determinadas ganancias de capital por la venta de acciones con presencia bursátil y otros instrumentos comprendidos en el artículo 107 de su Ley sobre Impuesto a la Renta.

Colombia también contempla un tratamiento favorable para determinadas operaciones. Las ganancias provenientes de la venta de acciones inscritas en una bolsa de valores local no constituyen renta ni ganancia ocasional cuando la enajenación no supera el 3% de las acciones en circulación de una misma sociedad durante el año gravable por parte de un mismo beneficiario real.

Para Bravo, la diferencia entre estos países y el Perú no está únicamente en cuánto se paga, sino también en la permanencia de las reglas. En Chile y Colombia, los beneficios forman parte de sus respectivas legislaciones, mientras que en el mercado peruano la exoneración dependió durante años de una norma temporal que necesitaba ser prorrogada y que finalmente venció.

“La señal que da la norma pesa tanto como la tasa. Una exoneración que se renueva a último momento resta predictibilidad, aumenta la incertidumbre”, advierte.

Liquidez de la BVL también pesa en la decisión de los inversionistas

Pese a las diferencias tributarias, Bravo advierte que una tasa impositiva menor no garantiza por sí sola la llegada de capitales. Los fondos institucionales evalúan también la liquidez, la profundidad del mercado, el número de empresas que cotizan, la estabilidad política y la clasificación de riesgo del país.

Recuerda que, durante las últimas sesiones de 2023, cuando ya se conocía que la exoneración no sería prorrogada, la negociación diaria de acciones en la BVL llegó a un promedio de S/60 millones, casi el triple de lo habitual.

Exoneración de impuestos en la BVL: especialistas proponen una norma permanente

Pantigoso plantea que el Gobierno restituya la exoneración desde el 1 de enero de 2027. Su propuesta parte de que el Estado podría obtener mayores ingresos si incentiva la inversión empresarial y la generación de utilidades, en lugar de concentrar la recaudación en las operaciones de compra y venta de acciones.

“La inversión trae empresas, y ya a través de esa inversión vamos a tener ganancias empresariales con la tasa del 29,5%”, sostuvo. Para el tributarista, una mayor actividad empresarial puede ampliar la base de contribuyentes y generar ingresos fiscales mediante los impuestos que pagan las compañías por sus resultados.

También cuestiona que el retiro de beneficios se utilice como una vía inmediata para aumentar la recaudación, sin calcular cuánto podría aportar un mercado de valores con más participantes. “Siempre se gravan a los mismos, y por eso es lo más fácil eliminar exoneraciones para gravar ciertas operaciones”, afirmó.

Bravo respalda la recuperación del beneficio, aunque considera necesario establecer filtros para evitar que termine favoreciendo operaciones que no buscan incentivar la inversión bursátil. Entre sus propuestas figuran mantener requisitos de presencia bursátil, establecer límites de participación similares a los aplicados en Colombia y excluir las operaciones entre partes vinculadas o aquellas que impliquen transferencias de control de una empresa.

Bravo plantea que una exoneración no debería beneficiar indiscriminadamente cualquier transferencia de acciones. Los requisitos de presencia bursátil y los límites sobre la participación que cambia de manos permitirían concentrar el incentivo en operaciones de inversión, en vez de extenderlo a movimientos societarios que no aportan liquidez al mercado. Pide revisar el tratamiento de los fondos mutuos y de inversión, porque el vehículo utilizado para invertir no debería colocar al ahorrista en una situación menos favorable.

Pantigoso pone el acento en el destino de los recursos. Si las empresas encuentran alternativas para captar capital, pueden financiar proyectos y ampliar sus actividades sin depender del crédito. Para el abogado, el Estado debe considerar esa cadena de efectos al decidir si mantiene el impuesto o recupera el incentivo.

El planteamiento de ambos especialistas coincide en recuperar un incentivo tributario, pero incorpora una exigencia adicional para el Estado: definir reglas que no dependan de renovaciones temporales y acompañarlas de medidas que permitan ampliar la negociación bursátil. La BVL necesita atraer nuevos participantes y ofrecerles condiciones competitivas, sin que la exoneración termine siendo el único instrumento para conseguirlo.