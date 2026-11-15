Sunat posterga pago del ITAN hasta abril de 2027 y amplía plazo para pagar deudas tributarias por El Niño

La industria textil y las actividades pesqueras y acuícolas figuran entre los sectores que podrán acceder a facilidades tributarias excepcionales de la Sunat. | Composición LR/IA

La industria textil y las actividades pesqueras y acuícolas figuran entre los sectores que podrán acceder a facilidades tributarias excepcionales de la Sunat. | Composición LR/IA Composición LR/IA

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) otorgó facilidades tributarias excepcionales a las empresas de los sectores textil y confecciones, pesca y acuicultura que registren una reducción de sus ingresos por los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Entre los principales beneficios figura la postergación del pago de las dos últimas cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), así como mayores plazos para regularizar deudas tributarias sin perder los fraccionamientos vigentes.

Video destacado PAPA LEÓN LE DA SU CHIQUITA A DINA, ESPÁ LE ROBA CÁMARA A KEIKO Y TUESTA CRITICA JNE | ARDE TROYA

Las disposiciones fueron aprobadas mediante la Resolución de Superintendencia N.° 228-2026/SUNAT y buscan dar mayor liquidez a los negocios comprendidos en estas actividades económicas, en un escenario de dificultades para mantener sus operaciones y cumplir con sus compromisos tributarios.

Sin embargo, el beneficio no será automático para todas las empresas de estos rubros. La administración tributaria estableció condiciones relacionadas con el régimen tributario al que pertenecen y la evolución de sus ingresos durante 2026.

¿Qué empresas pueden acceder a las facilidades tributarias de Sunat?

Para acogerse a las medidas, los contribuyentes deben generar rentas de tercera categoría, es decir, ingresos provenientes de actividades empresariales, y encontrarse inscritos en alguno de estos regímenes: General, Especial del Impuesto a la Renta o Régimen MYPE Tributario (RMT).

Además, deberán acreditar una caída de al menos 30% en su promedio mensual de ingresos netos declarados entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el promedio mensual registrado durante todo 2025.

Sunat posterga hasta abril de 2027 las dos últimas cuotas del ITAN

Una de las principales facilidades está relacionada con el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), un tributo que grava los activos netos de las empresas que cumplen determinados requisitos.

La entidad tributaria prorrogó el vencimiento de la octava y novena cuotas correspondientes al ejercicio 2026. Las compañías que cumplan las condiciones podrán pagar ambos montos hasta la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias mensuales del periodo abril de 2027.

De esta manera, las empresas beneficiadas tendrán más tiempo para cumplir con estos pagos, sin tener que desembolsar los recursos en las fechas inicialmente previstas para el ejercicio 2026.

Empresas tendrán más plazo para pagar deudas sin perder el fraccionamiento

La resolución también flexibiliza las condiciones para que los contribuyentes mantengan sus aplazamientos y fraccionamientos tributarios.

En el caso de las deudas fraccionadas, el beneficio se perderá cuando se acumulen ocho cuotas consecutivas impagas. Hasta antes de esta modificación, bastaba con dejar de pagar dos cuotas seguidas para que la administración tributaria pudiera declarar su pérdida.

Además, las empresas cuya última cuota tenga vencimiento entre la fecha de publicación de la norma y el 31 de mayo de 2027 contarán con un plazo extraordinario para regularizar sus pagos. Podrán cancelar el monto pendiente hasta el 30 de junio de ese año sin perder el fraccionamiento.

Esta ampliación también comprende a los contribuyentes con aplazamientos y aplazamientos con fraccionamiento cuyos vencimientos estén dentro del mismo periodo. En ambos casos, podrán ponerse al día hasta el 30 de junio de 2027, siempre que cumplan las condiciones establecidas.