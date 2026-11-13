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Reinfo: Confemin exige ampliar proceso de formalización minera hasta 2030

La organización anunció una movilización nacional desde el 23 de noviembre en rechazo a la propuesta del Ejecutivo que plantea eliminar el Reinfo. También exige un censo nacional de mineros, una nueva ley MAPE y cambios en la regulación de concesiones ociosas.

Confemin exige ampliar formalización minera por cuatro años ante vencimiento del Reinfo.
Confemin exige ampliar formalización minera por cuatro años ante vencimiento del Reinfo.La República
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La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunció una movilización nacional a partir del lunes 23 de noviembre. El gremio exige que el Congreso amplíe por cuatro años el proceso de formalización minera, cuyo plazo vigente vence el próximo 31 de diciembre de 2026.

Entre sus principales preocupaciones figura el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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Confemin también cuestiona las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de la viceministra Mayra Figueroa sobre la eliminación de este registro. A ello se suma que, según el pronunciamiento, los proyectos legislativos que buscan extender la formalización todavía no cuentan con dictámenes favorables en el Congreso.

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Confemin exige ampliar el Reinfo por cuatro años ante vencimiento en diciembre

El primer pedido del gremio está dirigido al Congreso de la República y plantea ampliar por cuatro años el proceso de formalización minera. La exigencia se produce a pocas semanas del vencimiento del Reinfo, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para Confemin, eliminar el registro sin establecer un mecanismo que permita continuar con la formalización dejaría sin una vía de regularización a los trabajadores que todavía no culminaron el procedimiento.

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Mineros artesanales piden un censo nacional para ampliar formalización minera

La segunda exigencia está dirigida al Poder Ejecutivo. Confemin solicita realizar un censo nacional que incluya tanto a los mineros inscritos en el Reinfo como a quienes desarrollan actividades fuera del registro.

Con esta medida, el gremio busca identificar cuántos trabajadores se dedican a la pequeña minería y minería artesanal y conocer sus condiciones de operación, a fin de contar con información que permita diseñar medidas para incorporarlos a la formalidad.

Asimismo, plantea que el Congreso apruebe una ley MAPE que contemple las distintas modalidades de explotación minera existentes en el país. Entre ellas menciona la minería filoniana, de socavón, aluvial, no metálica, polimetálica, ancestral y pallaquera.

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Confemin también exige modificar la ley de concesiones mineras

El cuarto punto de la plataforma de lucha plantea modificar la legislación sobre concesiones mineras para eliminar el acaparamiento de concesiones ociosas y convertirlas en espacios de actividad productiva.

Con esta propuesta, la organización busca cambios en las reglas que regulan el acceso y aprovechamiento de las concesiones, al considerar que existen áreas que permanecen sin explotación mientras otros operadores buscan desarrollar actividades mineras.

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