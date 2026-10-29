Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori ya está en El Salvador con Bukele: ¿traerá su modelo de seguridad al Perú? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Construcción habría crecido 7,4% en septiembre, pero el avance de obras públicas habría caído 3,9%

El consumo interno de cemento habría impulsado el crecimiento del sector, mientras que el retroceso de las obras públicas reflejaría un desempeño desigual de la actividad. Entre enero y septiembre, la construcción habría acumulado un crecimiento de 10,3%, según estimaciones de Capeco.

La ejecución de la inversión pública y la capacidad de las entidades para concretar los proyectos pendientes serán determinantes para el desempeño del sector en el último trimestre del año.
La ejecución de la inversión pública y la capacidad de las entidades para concretar los proyectos pendientes serán determinantes para el desempeño del sector en el último trimestre del año.Composición LR/IA
Por
google iconLa República en Google

La construcción habría crecido 7,4% interanual en septiembre de 2026, impulsada por un aumento de 11,2% en el consumo interno de cemento. Sin embargo, el avance físico de las obras públicas habría retrocedido 3,9%, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El consumo de cemento habría registrado su mayor crecimiento de los últimos tres meses, mientras que las obras públicas habrían alcanzado su peor resultado en cuatro meses, según el Informe Económico de la Construcción N.° 106, publicado por el gremio. Esta diferencia marcaría un cambio respecto de agosto, cuando ambos indicadores registraron variaciones positivas.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Fenómeno El Niño: solo se intervino en menos de un tercio de los 1.900 puntos críticos de inundación

lr.pe
El cemento sostiene al sector, pero las obras públicas pasarían de liderar el alza a caer en un solo mes.

El cemento sostiene al sector, pero las obras públicas pasarían de liderar el alza a caer en un solo mes.

Puedes ver

Exportaciones mineras superarían los US$79.000 millones en 2026: el plomo crecería 81% y el cobre lideraría los envíos

lr.pe

Construcción habría crecido 10,3% entre enero y septiembre

El desempeño previsto para septiembre se produciría en un marco de varios meses de expansión que habrían llevado al sector a acumular un crecimiento de 10,3% entre enero y septiembre, frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, el consumo interno de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que el avance físico de las obras públicas habría crecido 6,7%, según el informe.

De confirmarse esta proyección, la construcción registraría su mayor crecimiento acumulado para el periodo enero-setiembre desde 2013, si se excluye el rebote económico posterior a la pandemia. La estimación mensual apunta a una pérdida de impulso en las obras públicas hacia el final del periodo, pese a que el balance acumulado del sector se mantendría en terreno positivo.

Los últimos resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) permiten comparar las proyecciones con el desempeño de agosto. Ese mes, la construcción creció 10,34% interanual, el consumo interno de cemento aumentó 7,63% y el avance físico de las obras públicas se expandió 19,33%. Para septiembre, el gremio estima un menor crecimiento general, una aceleración del consumo de cemento y una contracción de las obras públicas.

Puedes ver

Agroexportaciones superan los US$8.300 millones, pero crecen 2,3%: tres frutas lideran los envíos

lr.pe

S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública quedarían sin ejecutar en 2026

La evolución de las obras públicas también se relaciona con el avance de la inversión pública. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas en el informe, la inversión pública ejecutada creció 8,1% entre enero y septiembre de 2026. Por nivel de gobierno, el gasto aumentó 13,8% en los municipios y 12,2% en los gobiernos regionales. En el Gobierno Nacional, en cambio, avanzó apenas 0,2%.

El estudio estima que al cierre de 2026 quedarían alrededor de S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública sin ejecutar. El monto pendiente pone el foco en la capacidad de las entidades públicas para convertir los recursos presupuestados en gasto efectivo durante los últimos meses del año, mientras el sector enfrenta una posible desaceleración de las obras estatales.

En cuanto a Obras por Impuestos (OxI), al 22 de septiembre se habían adjudicado proyectos por S/9.159 millones, un aumento de 208% frente a 2025, según información de ProInversión incluida en el informe. Capeco proyecta que el monto podría acercarse a S/12.600 millones al cierre del año, lo que representaría un crecimiento de 146% respecto al año anterior.

Obras por Impuestos vive su mayor auge en más de una década, con un fuerte salto en los dos últimos años.

Obras por Impuestos vive su mayor auge en más de una década, con un fuerte salto en los dos últimos años.

Puedes ver

ONP: jubilados recibirán bono de casi S/200 en diciembre, ¿qué falta conocer sobre el pago?

lr.pe

Empresas constructoras moderan sus expectativas para 2026

Las expectativas de las empresas constructoras también muestran una revisión a la baja. En su encuesta de octubre, la cámara encontró que la previsión de crecimiento de las operaciones empresariales para todo 2026 pasó de 9,2% en agosto a 8,2%. La variación refleja una perspectiva menos optimista de las compañías consultadas respecto de la que tenían dos meses antes.

En cuanto al crecimiento anual del PBI de la construcción, el gremio redujo su proyección de 9,6% a 8,1%. Otras instituciones mantienen estimaciones distintas: BBVA Research prevé un crecimiento de 10,1%; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de 9,5%; Macroconsult, de 9,2%; y el MEF, de 8,5%.

Para el quinto bimestre de 2026, las empresas encuestadas por el gremio constructor proyectan un crecimiento de 9,2% en sus operaciones. Por segmentos, la expectativa alcanza el 10% en edificaciones, el 8,7% en infraestructura y el 6,6% en proveedores. Las previsiones corresponden a las operaciones de las empresas consultadas y no a una estimación del PBI sectorial.

Entre los riesgos para el cierre del año, Capeco menciona el aumento de los precios, las tasas de interés y la posibilidad de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Estos factores forman parte del escenario que el sector deberá afrontar en los últimos meses de 2026, mientras se esperan los resultados oficiales de septiembre para contrastar las proyecciones del gremio.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[EN VIVO] Sporting Cristal vs Alianza Lima HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima: "Se habló mucho de mi profesionalismo"

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 29 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, sería concesionada a privados en 2027, según ProInversión

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 28 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congresista fujimorista Eduardo Castillo viajó a España en su semana de representación y en plena emergencia por lluvias en Piura

Denuncian constitucionalmente a Rospigliosi por presionar a jueces que inaplicaron leyes de impunidad

Yojany Rujel, investigada por fuga de exjuez César Hinostroza, cayó con “La Hermandad Fronteriza”