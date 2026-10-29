Construcción habría crecido 7,4% en septiembre, pero el avance de obras públicas habría caído 3,9%

La ejecución de la inversión pública y la capacidad de las entidades para concretar los proyectos pendientes serán determinantes para el desempeño del sector en el último trimestre del año.

La ejecución de la inversión pública y la capacidad de las entidades para concretar los proyectos pendientes serán determinantes para el desempeño del sector en el último trimestre del año. Composición LR/IA

La construcción habría crecido 7,4% interanual en septiembre de 2026, impulsada por un aumento de 11,2% en el consumo interno de cemento. Sin embargo, el avance físico de las obras públicas habría retrocedido 3,9%, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

El consumo de cemento habría registrado su mayor crecimiento de los últimos tres meses, mientras que las obras públicas habrían alcanzado su peor resultado en cuatro meses, según el Informe Económico de la Construcción N.° 106, publicado por el gremio. Esta diferencia marcaría un cambio respecto de agosto, cuando ambos indicadores registraron variaciones positivas.

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El cemento sostiene al sector, pero las obras públicas pasarían de liderar el alza a caer en un solo mes.

Construcción habría crecido 10,3% entre enero y septiembre

El desempeño previsto para septiembre se produciría en un marco de varios meses de expansión que habrían llevado al sector a acumular un crecimiento de 10,3% entre enero y septiembre, frente al mismo periodo de 2025. Durante esos nueve meses, el consumo interno de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que el avance físico de las obras públicas habría crecido 6,7%, según el informe.

De confirmarse esta proyección, la construcción registraría su mayor crecimiento acumulado para el periodo enero-setiembre desde 2013, si se excluye el rebote económico posterior a la pandemia. La estimación mensual apunta a una pérdida de impulso en las obras públicas hacia el final del periodo, pese a que el balance acumulado del sector se mantendría en terreno positivo.

Los últimos resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) permiten comparar las proyecciones con el desempeño de agosto. Ese mes, la construcción creció 10,34% interanual, el consumo interno de cemento aumentó 7,63% y el avance físico de las obras públicas se expandió 19,33%. Para septiembre, el gremio estima un menor crecimiento general, una aceleración del consumo de cemento y una contracción de las obras públicas.

S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública quedarían sin ejecutar en 2026

La evolución de las obras públicas también se relaciona con el avance de la inversión pública. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogidas en el informe, la inversión pública ejecutada creció 8,1% entre enero y septiembre de 2026. Por nivel de gobierno, el gasto aumentó 13,8% en los municipios y 12,2% en los gobiernos regionales. En el Gobierno Nacional, en cambio, avanzó apenas 0,2%.

El estudio estima que al cierre de 2026 quedarían alrededor de S/18.500 millones del presupuesto de inversión pública sin ejecutar. El monto pendiente pone el foco en la capacidad de las entidades públicas para convertir los recursos presupuestados en gasto efectivo durante los últimos meses del año, mientras el sector enfrenta una posible desaceleración de las obras estatales.

En cuanto a Obras por Impuestos (OxI), al 22 de septiembre se habían adjudicado proyectos por S/9.159 millones, un aumento de 208% frente a 2025, según información de ProInversión incluida en el informe. Capeco proyecta que el monto podría acercarse a S/12.600 millones al cierre del año, lo que representaría un crecimiento de 146% respecto al año anterior.

Obras por Impuestos vive su mayor auge en más de una década, con un fuerte salto en los dos últimos años.

Empresas constructoras moderan sus expectativas para 2026

Las expectativas de las empresas constructoras también muestran una revisión a la baja. En su encuesta de octubre, la cámara encontró que la previsión de crecimiento de las operaciones empresariales para todo 2026 pasó de 9,2% en agosto a 8,2%. La variación refleja una perspectiva menos optimista de las compañías consultadas respecto de la que tenían dos meses antes.

En cuanto al crecimiento anual del PBI de la construcción, el gremio redujo su proyección de 9,6% a 8,1%. Otras instituciones mantienen estimaciones distintas: BBVA Research prevé un crecimiento de 10,1%; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de 9,5%; Macroconsult, de 9,2%; y el MEF, de 8,5%.

Para el quinto bimestre de 2026, las empresas encuestadas por el gremio constructor proyectan un crecimiento de 9,2% en sus operaciones. Por segmentos, la expectativa alcanza el 10% en edificaciones, el 8,7% en infraestructura y el 6,6% en proveedores. Las previsiones corresponden a las operaciones de las empresas consultadas y no a una estimación del PBI sectorial.

Entre los riesgos para el cierre del año, Capeco menciona el aumento de los precios, las tasas de interés y la posibilidad de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Estos factores forman parte del escenario que el sector deberá afrontar en los últimos meses de 2026, mientras se esperan los resultados oficiales de septiembre para contrastar las proyecciones del gremio.