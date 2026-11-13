Sueldo mínimo de S/1.230 queda S/618 por debajo de la canasta básica para una familia de cuatro personas

El encarecimiento de algunos alimentos y las diferencias de precios entre mercados presionan el presupuesto diario de los hogares.

El encarecimiento de algunos alimentos y las diferencias de precios entre mercados presionan el presupuesto diario de los hogares. Composición LR/IA

El aumento de S/100 en la remuneración mínima vital (RMV), vigente desde octubre, no alcanza para cubrir el gasto mensual que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcula para una familia de cuatro integrantes. Mientras un trabajador que percibe el sueldo mínimo recibe S/1.230, el costo de la canasta básica de consumo de ese hogar llegó a S/1.848 durante 2025, una diferencia de S/618.

La canasta del INEI comprende alimentos y otros bienes y servicios necesarios para el hogar. Además, los S/1.230 corresponden al sueldo bruto, por lo que el trabajador recibe un monto menor luego de los descuentos previsionales.

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Para Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, el incremento aplicado por el Gobierno ha sido insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida. En entrevista con La República, sostuvo que los trabajadores de menores ingresos están perdiendo capacidad adquisitiva y cuestionó que el Ejecutivo postergue el segundo tramo del aumento salarial.

"Hay una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, los que ganan el mínimo, y el incremento de S/100 ha sido insuficiente", señaló.

Caquetá: algunos alimentos cuestan menos que el promedio de Lima, pero otros lo superan

En un recorrido realizado por La República en el mercado de Caquetá se encontraron diferencias importantes entre los precios de los alimentos. El precio del pollo se registró a S/8 el kilo, por debajo del promedio de S/9,89 que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reportó para los mercados minoristas de Lima entre el 5 y el 11 de noviembre. Una situación similar se observó en el huevo, que costaba S/6,50 frente al promedio de S/6,86; el limón, a S/3,50 frente a S/4,83; y la papa amarilla, a S/6 frente a S/7,59.

En otros productos, el precio encontrado superó el promedio semanal de Lima. El arroz se ofrecía a S/4,50 el kilo, mientras que el registro del MIDAGRI para el arroz superior fue de S/3,69. La cebolla se encontró a S/4,80, frente a los S/4,60 de la cebolla roja en el reporte oficial.

El comportamiento de los precios también muestra que algunos alimentos de la lista tuvieron fuertes variaciones durante octubre. Según el INEI, la zanahoria aumentó 24,56% en Lima Metropolitana respecto a setiembre y la arveja verde, 24,31%. La papa amarilla subió 13,54%. En contraste, el tomate bajó 6,80% y los huevos de gallina, 5,34%. Así, los productos encontrados forman parte de una canasta en la que no todos los precios evolucionaron en la misma dirección.

El recorrido también permitió identificar el costo de otros alimentos que completan las compras del hogar. Entre las proteínas, la carne de res para guiso llegó a S/35 el kilo y el filete de perico a S/40. En los productos de despensa, el kilo de lentejas costaba S/6,30, el trigo S/5,90 y el azúcar S/4, mientras que el litro de aceite se encontraba a S/6. En frutas, la manzana alcanzó los S/13 el kilo y la naranja para jugo, S/2,80; cinco plátanos de isla costaban S/3,50.

El sueldo mínimo debería superar los S/1.450

El reajuste de la remuneración mínima fue anunciado en dos tramos. El segundo aumento, de S/70, todavía está pendiente y llevaría el sueldo mínimo a S/1.300. El Gobierno ha señalado que evaluará su aplicación después de conocer el impacto del Fenómeno El Niño.

Cuadros considera que esperar hasta 2027 para completar el reajuste es un error, debido a que los trabajadores ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo. Según su estimación, si se hubieran aplicado los criterios de inflación y productividad discutidos en el Consejo Nacional de Trabajo desde que terminó 2007, la remuneración mínima debería superar los S/1.450 hacia enero de 2027.

"Hay un atraso del salario mínimo, y lo que debería hacer el Gobierno es adelantar el incremento pendiente de S/70, que igual llevaría el mínimo a apenas S/1.300, por debajo del nivel al que debería estar, y bastante por debajo de la canasta básica familiar", manifestó.

Por ello, el exviceministro plantea adelantar el segundo tramo y evaluar un reajuste mayor. A su juicio, el incremento debe considerar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el encarecimiento de los alimentos y el transporte.

Fenómeno El Niño amenaza con encarecer el limón, la cebolla y el mango

A la presión sobre los ingresos se suma el riesgo de una menor producción agropecuaria por los efectos del Fenómeno El Niño. Cuadros advirtió que las inundaciones en la costa norte podrían perjudicar los campos de cultivo y reducir la oferta de alimentos, además de afectar los ingresos de quienes trabajan en el sector.

Entre los productos expuestos mencionó el limón y el mango, cuya producción se concentra en el norte del país. Una menor disponibilidad también podría elevar los costos de los negocios que utilizan estos alimentos como insumos, como restaurantes y establecimientos de comida.

En el sur, el riesgo estaría asociado a la falta de lluvias y las sequías que pueden afectar la producción agrícola y ganadera. El especialista mencionó la cebolla y el ajo entre los productos que podrían verse afectados si disminuye la producción.

"Por ejemplo, el limón es producido en el norte, puede subir de precio. En el sur, si hay sequía, se puede afectar el precio de la cebolla, del ajo, ante la escasez del mismo", explicó.

Los efectos también podrían alcanzar al empleo. Cuadros señaló que los daños en carreteras y las interrupciones del transporte perjudicarían actividades como la agricultura, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a estas industrias, con consecuencias para los pequeños productores y trabajadores informales.