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Economía

Inflación en Puerto Maldonado llega a 9,58%, la más alta del país: otras siete ciudades superan el 5%

El encarecimiento de combustibles y pasajes estuvo entre los factores que elevaron los precios en Puerto Maldonado. En Cerro de Pasco y Huancavelica también subieron las tarifas interprovinciales, mientras que alimentos y transporte impulsaron la inflación nacional en octubre.

El encarecimiento de productos básicos y los costos de traslado golpean el presupuesto de los hogares en distintas regiones del país.
El encarecimiento de productos básicos y los costos de traslado golpean el presupuesto de los hogares en distintas regiones del país.Composición LR/IA
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La inflación anual de Puerto Maldonado alcanzó el 9,58% en octubre de 2026, la tasa más alta entre las ciudades del país y casi el doble del promedio nacional, que se ubicó en 4,83%. El resultado también superó al registrado en Lima Metropolitana en los últimos doce meses, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Otras siete ciudades reportaron una inflación anual superior al 5%: Cerro de Pasco (6,13%), Moquegua (5,53%), Cusco (5,22%), Huancavelica (5,21%), Abancay (5,16%), Arequipa (5,09%) y Lima Metropolitana (5,25%). Las cifras muestran que el encarecimiento de los precios no se concentró únicamente en la capital ni tuvo la misma intensidad en todas las regiones.

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Combustibles llegaron a subir hasta 51% en Puerto Maldonado

La inflación anual de Puerto Maldonado pasó de 7,37% en junio a 9,58% en octubre. Entre los factores que ya incidían en los precios de la ciudad estaban los combustibles y el transporte de pasajeros. En julio, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que el aumento de los combustibles y de las tarifas de transporte terrestre y aéreo había presionado el costo de vida. También mencionó el encarecimiento de algunas frutas.

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A ello se sumó el incremento de los combustibles registrado en los primeros meses del año. Datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mostraron que, hasta mayo, algunos precios de combustibles en Puerto Maldonado habían subido hasta 51%.

En octubre, la ciudad registró una variación mensual de 0,92%, la tercera más alta del país, después de Huancavelica y Cerro de Pasco. El resultado estuvo por encima del promedio nacional de 0,56%.

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Pasajes interprovinciales se encarecieron hasta 8,2% en dos regiones

Huancavelica y Cerro de Pasco registraron en octubre las mayores variaciones mensuales de precios entre las ciudades del país, con aumentos de 1,03% y 0,96%, respectivamente. Ambos resultados superaron el promedio nacional.

En octubre el mayor empujón mensual no vino de la ciudad con más inflación acumulada: Huancavelica y Cerro de Pasco encabezaron el alza del mes, con Puerto Maldonado detrás.

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Arequipa, Cusco, Lima Metropolitana y Moquegua también registraron aumentos por encima del promedio nacional, mientras que Abancay tuvo una variación de 0,31%, por debajo de ese nivel.

El transporte interprovincial también registró aumentos importantes en estas regiones. En julio, las tarifas de los pasajes subieron 8,2% en Huancavelica y 5% en Cerro de Pasco, de acuerdo con el INEI. A nivel nacional, este servicio aumentó 10,2% en las 24 ciudades consideradas en la medición de ese mes.

La evolución de la inflación anual también refleja el avance de los precios en ambas ciudades. En Huancavelica, el indicador pasó de 3,11% en agosto a más de 5% en octubre. En Cerro de Pasco, avanzó desde 4,13% y también superó ese umbral durante el mismo periodo.

Cusco registró alzas de hasta 28,41% en alimentos durante septiembre

La inflación anual de Cusco pasó de 3,81% en agosto a más del 5% en octubre. En septiembre, la ciudad había registrado una variación mensual de 0,89%, la más alta entre las ciudades evaluadas. En octubre, el incremento mensual fue de 0,57%, ligeramente superior al promedio nacional.

Entre los productos que más se encarecieron en septiembre estuvieron el tomate, con un alza de 28,41%; las arvejas verdes, con 23,17%; el frijol verde, con 21,33%; y el olluco, con 20,95%. También subieron los precios de la naranja (19,78%), la zanahoria (19,72%) y la cebolla (19,21%).

El aumento no se limitó a los alimentos. La gasolina subió 4,12% y el diésel, 3,04%. En total, 162 de los 411 productos que integran la canasta de consumo de Cusco registraron incrementos de precios durante septiembre.

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Moquegua, Abancay y Arequipa también aceleraron su inflación

La inflación anual de Moquegua pasó de 4,65% en agosto a más del 5% en octubre. En Abancay, el indicador también superó ese nivel, luego de ubicarse en 4,57% dos meses antes. Arequipa siguió una trayectoria similar: pasó de 4,49% en agosto a más del 5% en octubre.

Las variaciones mensuales de octubre fueron distintas en estas tres ciudades. Arequipa registró un aumento de 0,64%, Moquegua de 0,57% y Abancay de 0,31%. En el caso de Arequipa y Moquegua, el resultado superó el promedio nacional de 0,56%.

Transporte acumula alza anual de 14,52% y alimentos, de 5,83%

En el ámbito nacional, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual de 1,49% en octubre, mientras que el transporte subió 0,89%. También aumentaron los precios de los servicios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 0,42%. En contraste, las comunicaciones bajaron 1,67%.

En Lima Metropolitana, los alimentos subieron 1,62%. Entre los mayores incrementos estuvieron el choclo, cuyo precio avanzó 45,29%; el bonito, con 26,90%; la zanahoria, con 24,56%; y las arvejas verdes, con 24,31%. También se encarecieron la caballa (17,48%), la papa de color (14,38%), el olluco (13,87%) y la papa amarilla (13,54%).

De los 586 productos que integran la canasta de consumo de Lima Metropolitana, 309 registraron aumentos de precios durante octubre, 113 bajaron y 164 no presentaron variación. El transporte, por su parte, acumuló un incremento anual de 14,52% a nivel nacional, mientras que los alimentos registraron una variación de 5,83% en los últimos doce meses.

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