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Economía

El Niño amenaza el crecimiento económico del Perú: el IPE reduce su proyección para 2027 a 3,2%

El impacto prolongado del Fenómeno El Niño afectaría la pesca, el agro y las exportaciones. Además, al 11 de octubre, solo el 28% de los 536 puntos críticos priorizados por el Gobierno tenía trabajos en ejecución.

El instituto calcula que la inversión privada creció 13,7% en julio y agosto de 2026, constituyéndose como uno de los principales soportes de la actividad económica.
El instituto calcula que la inversión privada creció 13,7% en julio y agosto de 2026, constituyéndose como uno de los principales soportes de la actividad económica.Composición LR/Andina
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El crecimiento de la economía peruana podría perder impulso en 2027 por los efectos del Fenómeno El Niño Costero. El Instituto Peruano de Economía (IPE) revisó su proyección de expansión del producto bruto interno (PBI) de 3,4% a 3,2% para ese año, mientras mantiene en 3,3% su estimación para 2026. El ajuste responde principalmente a un impacto climático más prolongado sobre las actividades primarias, en un escenario en el que las medidas de prevención todavía registran avances limitados.

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La diferencia sería mayor si se compara el escenario con y sin el evento climático. Según el IPE, sin el impacto de un Niño Costero de magnitud extraordinaria, el PBI crecería 4,2% en 2026 y 4,4% en 2027.

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Prevención ante El Niño avanza lentamente

La preparación frente a las lluvias constituye uno de los principales riesgos para los próximos meses. Al 11 de octubre, solo el 28% de los 536 puntos críticos priorizados por el Gobierno para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas tenía trabajos en ejecución, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

A inicios de octubre, ninguno de los frentes de prevención superaba la mitad de su objetivo.

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A este retraso se suma el avance de los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya ejecución alcanza el 35%, según las cifras presentadas por el IPE. Asimismo, a inicios de octubre se había ejecutado el 47% del presupuesto de inversión destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.

El riesgo no se limita a la infraestructura. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), cerca de cinco millones de personas viven en distritos del norte expuestos a un riesgo muy alto de inundaciones por lluvias intensas.

Inversión privada sostiene el crecimiento de 2026

La revisión de las proyecciones ocurre mientras la economía muestra resultados diferenciados entre sectores. Entre enero y julio de 2026, el PBI acumuló un crecimiento de 3,1%, impulsado por actividades no primarias como la construcción, que avanzó 10,7%, y el comercio, con 6,3%.

En contraste, la pesca cayó 32,4%, la manufactura primaria retrocedió 9,5% y el sector agropecuario disminuyó 0,7% durante el mismo periodo. Sin estos resultados adversos de las actividades primarias, el crecimiento habría alcanzado el 3,6%, estima el IPE.

Para la entidad, los efectos del calentamiento del mar y las temperaturas elevadas también podrían afectar la producción durante los próximos meses. El calor adelantó las cosechas de arándanos en julio y agosto, pero se prevé una reducción de la producción posteriormente. Asimismo, las mayores temperaturas pueden perjudicar la floración del mango y la palta. En la pesca, el calentamiento del mar podría impedir la apertura de la segunda temporada de anchoveta, mientras que las sequías en la sierra sur afectarían la campaña agrícola 2026-2027 y la disponibilidad de productos destinados al mercado interno durante la primera mitad del próximo año.

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La inversión privada constituye uno de los principales soportes de la actividad económica. El centro de estudios calcula que creció 13,7% en julio y agosto, en línea con el mayor consumo interno de cemento y las importaciones de bienes de capital. Para el cierre de 2026, proyecta un avance de 15,3%, superior al 12,8% previsto anteriormente.

Sin embargo, este impulso perdería fuerza el próximo año. El organismo estima que la inversión privada crecería 10,9% en 2027, mientras que las exportaciones aumentarían apenas 1,6%. Para 2026, en cambio, revisó su proyección de las exportaciones de un crecimiento de 1,5% a una contracción de 0,2%.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, advirtió que la vulnerabilidad de los hogares del norte sigue siendo elevada: la mitad se considera poco o nada preparada para afrontar lluvias intensas. También señaló que los productores agropecuarios del sur cuentan con herramientas financieras limitadas para enfrentar estos eventos.

El impacto regional podría ser desigual. Portocarrero estimó que la economía del norte crecería solo 1,3% en 2027, frente al 4,2% proyectado para Lima. La recuperación nacional durante la segunda mitad del año dependería, en parte, del gasto en reconstrucción.

La magnitud del riesgo tiene antecedentes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que los episodios extraordinarios de El Niño de 1983 y 1998 restaron 4,1 y 1,7 puntos porcentuales al crecimiento económico, respectivamente.

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